Аваков: Саакашвілі провокує кров і зіткнення
- Сьогодні, 14:55
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Міністр внутрішніх справ закликав Саакашвілі підкоритися вимогам закону
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що екс-президент Грузії, колишній глава Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі повинен пройти законну процедуру, а не провокувати зіткнення. Про це повідомляє прес-служба МВС.
«Все, що зараз коїться, вирішити без ухвали суду неможливо. Повинні діяти лише правові методи. Саакашвілі зобов'язаний підкоритися вимогам закону, пройти відповідну процедуру і відповісти на звинувачення, а не провокувати кров і зіткнення», - сказав Аваков.
Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.
Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.
Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.
Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.
Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.
За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.
Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.
Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.
Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.
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