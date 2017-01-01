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    Правоохоронці взяли Раду під посилену охорону

    До будівлі Ради дійшла колона активістів на чолі з Саакашвілі
    До будівлі Верховної Ради України стягнуто додаткові сили правоохоронців. Посилено охорону периметру будівлі парламенту. Правоохоронці, зокрема вишикувалися вздовж паркану парламенту з боку вулиці Грушевського. [READ_MORE] Окремо також посилено охорону периметру біля центрального входу до ВР. Також перед центральним входом парламенту стоїть
    • Сьогодні, 15:06
    • Розсилка
    Посилено охорону будівлі Верховної Ради
    Фото: Уніан
    Посилено охорону будівлі Верховної Ради

    До будівлі Ради дійшла колона активістів на чолі з Саакашвілі

    До будівлі Верховної Ради України стягнуто додаткові сили правоохоронців.

    Посилено охорону периметру будівлі парламенту. Правоохоронці, зокрема вишикувалися вздовж паркану парламенту з боку вулиці Грушевського.

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    Окремо також посилено охорону периметру біля центрального входу до ВР. Також перед центральним входом парламенту стоїть пожежний автомобіль.

    Тим часом, до парламенту вже дійшла колона прихильників екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Вони поки що збираються на проїжджій частині вулиці Грушевського, на перетині з Шовковичною.

    Люди скандують: «Банду геть!». У мегафон учасники акції оголошують про збір перед центральним входом до будівлі парламенту - на площі Конституції.

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    Правоохоронці взяли Раду під посилену охорону
    Правоохоронці взяли Раду під посилену охорону

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації

    За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

    Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

    Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)

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