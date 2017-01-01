Правоохоронці взяли Раду під посилену охорону

До будівлі Ради дійшла колона активістів на чолі з Саакашвілі

До будівлі Верховної Ради України стягнуто додаткові сили правоохоронців. Посилено охорону периметру будівлі парламенту. Правоохоронці, зокрема вишикувалися вздовж паркану парламенту з боку вулиці Грушевського. [READ_MORE] Окремо також посилено охорону периметру біля центрального входу до ВР. Також перед центральним входом парламенту стоїть



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Фото: Уніан Посилено охорону будівлі Верховної Ради

До будівлі Ради дійшла колона активістів на чолі з Саакашвілі

До будівлі Верховної Ради України стягнуто додаткові сили правоохоронців.

Посилено охорону периметру будівлі парламенту. Правоохоронці, зокрема вишикувалися вздовж паркану парламенту з боку вулиці Грушевського.

Окремо також посилено охорону периметру біля центрального входу до ВР. Також перед центральним входом парламенту стоїть пожежний автомобіль.

Тим часом, до парламенту вже дійшла колона прихильників екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Вони поки що збираються на проїжджій частині вулиці Грушевського, на перетині з Шовковичною.

Люди скандують: «Банду геть!». У мегафон учасники акції оголошують про збір перед центральним входом до будівлі парламенту - на площі Конституції.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

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