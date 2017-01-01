Правоохоронці взяли Раду під посилену охорону
- Сьогодні, 15:06
-
Розсилка
До будівлі Ради дійшла колона активістів на чолі з Саакашвілі
До будівлі Верховної Ради України стягнуто додаткові сили правоохоронців.
Посилено охорону периметру будівлі парламенту. Правоохоронці, зокрема вишикувалися вздовж паркану парламенту з боку вулиці Грушевського.
Окремо також посилено охорону периметру біля центрального входу до ВР. Також перед центральним входом парламенту стоїть пожежний автомобіль.
Тим часом, до парламенту вже дійшла колона прихильників екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Вони поки що збираються на проїжджій частині вулиці Грушевського, на перетині з Шовковичною.
Люди скандують: «Банду геть!». У мегафон учасники акції оголошують про збір перед центральним входом до будівлі парламенту - на площі Конституції.
Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.
Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.
Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.
Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.
Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.
За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.
Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.
Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.
Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.
Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)