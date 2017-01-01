Саакашвілі загрожує ще одна стаття за втечу з-під варти

Вирішується питання про відкриття щодо Саакашвілі ще одного кримінального провадження

Екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі до вже інкримінованої 256-ї статті КК (сприяння учасникам злочинних організацій) можуть додати статтю «втеча з-під варти». Про це УНН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах. «Не виключно (і зараз це питання



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Михайло Саакашвілі зі своїми прихильниками

Вирішується питання про відкриття щодо Саакашвілі ще одного кримінального провадження

Екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі до вже інкримінованої 256-ї статті КК (сприяння учасникам злочинних організацій) можуть додати статтю «втеча з-під варти». Про це УНН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

«Не виключно (і зараз це питання вирішується), що проти нього (Саакашвілі. - Ред.) буде відкрито ще одно кримінальне провадження за втечу з-під варти», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

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