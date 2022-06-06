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    Думки вголос

    Чи може Україна обійтись без ядерної зброї?

    Українські ракети можуть літати у космос. Значить і до Росії долетять - Чи може Україна обійтись без ядерної зброї?
    Українські ракети можуть літати у космос. Значить і до Росії долетять
    фото з відкритих джерел

    Українські ракети мають наводити жах на росіян

    Україна потребує власної стратегічної неядерної зброї

    Чи є у нас можливості її виготовляти?

    Безумовно є.

    Ракети «Південмашу» і КБ «Південне» літають у космос. Долетять і до заліських боліт.

    Доки Росія не зрозуміє і не відчує, що за кожен прильот по Києву, Львову, Одесі буде симетрична відповідь по Москві, Пєтєрбургу та інших мухосранськах, орда не заспокоїться.

    Тим маршрутом яким у 2014-2018 літав Медведчук мають літати виключно наші крилаті ракети.

    І це буде ефективнішою дипломатією…

    Ще ніколи політика умиротворення Москви не приносила результатів, а от військові поразки були найкращим рецептом для умиротворення.

    Орша завжди була ефективнішою за Мінськ.

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    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти зброя війна ядерна зброя військові Україна окупація #stoprussia
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    Чи може Україна обійтись без ядерної зброї?