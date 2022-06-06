Чи може Україна обійтись без ядерної зброї?
Українські ракети мають наводити жах на росіян
Україна потребує власної стратегічної неядерної зброї
Чи є у нас можливості її виготовляти?
Безумовно є.
Ракети «Південмашу» і КБ «Південне» літають у космос. Долетять і до заліських боліт.
Доки Росія не зрозуміє і не відчує, що за кожен прильот по Києву, Львову, Одесі буде симетрична відповідь по Москві, Пєтєрбургу та інших мухосранськах, орда не заспокоїться.
Тим маршрутом яким у 2014-2018 літав Медведчук мають літати виключно наші крилаті ракети.
І це буде ефективнішою дипломатією…
Ще ніколи політика умиротворення Москви не приносила результатів, а от військові поразки були найкращим рецептом для умиротворення.
Орша завжди була ефективнішою за Мінськ.
Джерело: Блог Юрія Сиротюка