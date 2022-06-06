Чи може Україна обійтись без ядерної зброї?

Українські ракети можуть літати у космос. Значить і до Росії долетять

Українські ракети мають наводити жах на росіян

Україна потребує власної стратегічної неядерної зброї

Чи є у нас можливості її виготовляти?

Безумовно є.

Ракети «Південмашу» і КБ «Південне» літають у космос. Долетять і до заліських боліт.

Доки Росія не зрозуміє і не відчує, що за кожен прильот по Києву, Львову, Одесі буде симетрична відповідь по Москві, Пєтєрбургу та інших мухосранськах, орда не заспокоїться.

Тим маршрутом яким у 2014-2018 літав Медведчук мають літати виключно наші крилаті ракети.

І це буде ефективнішою дипломатією…

Ще ніколи політика умиротворення Москви не приносила результатів, а от військові поразки були найкращим рецептом для умиротворення.

Орша завжди була ефективнішою за Мінськ.

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Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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