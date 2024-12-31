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Історичний удар. Морський дрон Magura V5 вперше у світі збив російський гелікоптер (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Історичний удар. Морський дрон Magura V5 вперше у світі збив російський гелікоптер (відео)
Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР
фото з відкритих джерел

Ворожу повітряну ціль було збито під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут

31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

«Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Здатен виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, але передусім відомий за ударною роллю.

Дрон визнано найрезультативнішим під час російсько-української війни. Станом на липень 2024 року, завдяки цим дронам завдано вогневого ураження 14 російським кораблям, вісім з яких знищено повністю, таким чином, цим дроном було знищено найбільше кораблів росіян за час повномасштабної агресії.

До слова, триває 1042-й день повномасштабної війни.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.

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Теги: літак дрон безпілотник Міноборони вертоліт гелікоптер відео війна

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