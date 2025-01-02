Вибух біля вежі Трампа та стрілянина в Чорногорії: головне за ніч

Підозрюваний в стрілянині у Чорногорії вистрелив собі в голову та помер

У місті Цетинє в Чорногорії сталася стрілянина в барі, внаслідок інциденту загинули 12 людей

Окупанти просуваються на Донеччині, поблизу вежі Трампа прогримів вибух, у Чорногорії внаслідок стрілянини 12 загиблих, а РФ знову атакували дрони. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 січня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся біля Вовкового на Донеччині.

Крім того, окупанти мають часткові успіхи в районі Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.

Важка ситуація склалася в селі Нововасилівка, що південніше Покровська Донецької області. Російські загарбники захоплюють населений пункт. Ворог протягом трьох днів – 30, 31 грудня та 1 січня – активно штурмує Нововасилівку з півдня та сходу. Наступають переважно силами піхоти, іноді за підтримки бойових броньованих машин та легкої армійської техніки.

Харківщина готується до кругової оборони двох міст

У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія.

Це планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту.

Вибух біля вежі Трампа

Про вибух поблизу вежі Дональда Трампа стало відомо ввечері 1 січня. На відео, знятих місцевими жителями поблизу 64-поверхового комплексу, було видно, як поліція і пожежники поспішають на місце події. Як стало відомо згодом, дим виник внаслідок загоряння автомобіля Tesla Cyber Truck під дверима готелю.

Готель відкрився 31 березня 2008 року і має 1 282 номери, а також два ресторани. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі – 622 фути (190 м).

Згодом у Tesla Cybertruck, що вибухнула біля входу в готель Trump International Hotel в Лас-Вегасі, внаслідок чого загинув водій і постраждали семеро осіб, поліція виявила каністри з паливом і феєрверки. Тому розглядають версію про можливий теракт.

Стрілянина в Чорногорії

У місті Цетинє в Чорногорії сталася стрілянина в барі. Унаслідок інциденту загинули 12 людей.

Підозрюваним нападником є 34-річний Айо Мартинович, відомий «своїм нестабільним характером». Раніше він уже був затриманий за незаконне зберігання зброї. Чоловік спочатку перебував у барі, проте після конфлікту пішов додому, де взяв вогнепальну зброю. Потім нападник повернувся до закладу, де почав стріляти у відвідувачів, убивши та поранивши кількох людей. Після цього він вирушив до іншого місця, де вбив дітей власника бару та його дружину.

Правоохоронці годинами шукали підозрюваного Ацо Мартиновича. Утім, чоловік помер за кілька хвилин до опівночі після того, як вистрелив собі в голову, коли поліція оточила його біля сімейного будинку в селі Гумці. Його життя обірвалося дорогою до лікарні.

Атака дронів на РФ

Ввечері 1 січня в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська, Саратова та Ульяновська були запроваджені тимчасові обмеження на польоти. Нібито з міркувань безпеки цивільної авіації.

Крім того, як стверджують росіяни, у період з 20:00 до 22:00 (за московським часом) черговими засобами ППО було нібито знищено 14 українських безпілотників: два БПЛА над територією Білгородської області, чотири над територією Воронезької області, п'ять над територією Ростовської області, два над територією Тульської та один над територією Орловської.