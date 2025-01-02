Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вибух біля вежі Трампа та стрілянина в Чорногорії: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибух біля вежі Трампа та стрілянина в Чорногорії: головне за ніч
Підозрюваний в стрілянині у Чорногорії вистрелив собі в голову та помер
фото з відкритих джерел

У місті Цетинє в Чорногорії сталася стрілянина в барі, внаслідок інциденту загинули 12 людей

Окупанти просуваються на Донеччині, поблизу вежі Трампа прогримів вибух, у Чорногорії внаслідок стрілянини 12 загиблих, а РФ знову атакували дрони. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 січня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся біля Вовкового на Донеччині.

Крім того, окупанти мають часткові успіхи в районі Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.

Важка ситуація склалася в селі Нововасилівка, що південніше Покровська Донецької області. Російські загарбники захоплюють населений пункт. Ворог протягом трьох днів – 30, 31 грудня та 1 січня – активно штурмує Нововасилівку з півдня та сходу. Наступають переважно силами піхоти, іноді за підтримки бойових броньованих машин та легкої армійської техніки.

Харківщина готується до кругової оборони двох міст

У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія.

Це планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту.

Вибух біля вежі Трампа

Про вибух поблизу вежі Дональда Трампа стало відомо ввечері 1 січня. На відео, знятих місцевими жителями поблизу 64-поверхового комплексу, було видно, як поліція і пожежники поспішають на місце події. Як стало відомо згодом, дим виник внаслідок загоряння автомобіля Tesla Cyber Truck під дверима готелю. 

Готель відкрився 31 березня 2008 року і має 1 282 номери, а також два ресторани. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі – 622 фути (190 м).

Згодом у Tesla Cybertruck, що вибухнула біля входу в готель Trump International Hotel в Лас-Вегасі, внаслідок чого загинув водій і постраждали семеро осіб, поліція виявила каністри з паливом і феєрверки. Тому розглядають версію про можливий теракт.

Стрілянина в Чорногорії

У місті Цетинє в Чорногорії сталася стрілянина в барі. Унаслідок інциденту загинули 12 людей. 

Підозрюваним нападником є 34-річний Айо Мартинович, відомий «своїм нестабільним характером». Раніше він уже був затриманий за незаконне зберігання зброї. Чоловік спочатку перебував у барі, проте після конфлікту пішов додому, де взяв вогнепальну зброю. Потім нападник повернувся до закладу, де почав стріляти у відвідувачів, убивши та поранивши кількох людей. Після цього він вирушив до іншого місця, де вбив дітей власника бару та його дружину.

Правоохоронці годинами шукали підозрюваного Ацо Мартиновича. Утім, чоловік помер за кілька хвилин до опівночі після того, як вистрелив собі в голову, коли поліція оточила його біля сімейного будинку в селі Гумці. Його життя обірвалося дорогою до лікарні.

Атака дронів на РФ

Ввечері 1 січня в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська, Саратова та Ульяновська були запроваджені тимчасові обмеження на польоти. Нібито з міркувань безпеки цивільної авіації.

Крім того, як стверджують росіяни, у період з 20:00 до 22:00 (за московським часом) черговими засобами ППО було нібито знищено 14 українських безпілотників: два БПЛА над територією Білгородської області, чотири над територією Воронезької області, п'ять над територією Ростовської області, два над територією Тульської та один над територією Орловської.

Читайте також:

Теги: росіяни Чорногорія вибух ЗСУ війна фронт окупанти теракт водій Tesla поліція готель стрілянина Tesla Cybertruck Балаклія Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підписанти меморандуму зліва направо: Борис Єльцин (Росія), Білл Клінтон (США), Леонід Кучма (Україна), Джон Мейджор (Британія)
30 років тому підписано Будапештський меморандум: як це було і в що ми вляпалися Роковини
5 грудня, 2024, 20:45
Трамп пригрозив терористам ХАМАСу
Трамп пообіцяв влаштувати «пекло» на Близькому Сході, якщо ХАМАС проігнорує його умову
2 грудня, 2024, 22:40
Якщо Путін відчує, що Трамп і його нова команда намагаються умиротворити Кремль, він стане лише агресивнішим
Що змусить Путіна погодитися на переговори з Україною: прогноз Foreign Affairs
12 грудня, 2024, 13:44
Темпи міграції стали проблемою для США
Стало відомо про рекордно високу імміграцію в США при Байдені
12 грудня, 2024, 11:30
У березні 2018 року порноактриса Деніелс подала позов проти президента США Дональда Трампа
Трамп програв суд, де хотів скасувати вердикт у справі виплат порноакторці
17 грудня, 2024, 08:21
Окупанти просунулися на Донеччині
Окупанти захопили Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку – DeepState
24 грудня, 2024, 12:09
Трамп пообіцяв зупинитивійну в Україні і хаос на Близькому Сході
Трамп збирається закінчити війну в Україні і попередити Третю світову
22 грудня, 2024, 23:21
Республіканець може використати зацікавленість РФ у розкритті економічного потенціалу Арктичної зони під час переговорів
Трамп може використати Арктику для припинення війни в Україні
23 грудня, 2024, 11:23
Внаслідок вибуху авто одна людина загинула, ще семеро постраждали
Вибух біля вежі Трампа: поліція знайшла каністри з пальним і феєрверки
Сьогодні, 05:20

Суспільство

Вибух біля вежі Трампа та стрілянина в Чорногорії: головне за ніч
Вибух біля вежі Трампа та стрілянина в Чорногорії: головне за ніч
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 2 січня
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 2 січня
П'ять найщемливіших фрагментів звернення президента
П'ять найщемливіших фрагментів звернення президента
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
Вболівальник «Динамо» і воїн 95-ої бригади ЗСУ. Згадаймо Максима Рибецького
Вболівальник «Динамо» і воїн 95-ої бригади ЗСУ. Згадаймо Максима Рибецького
Великдень-2025: чим унікальна дата цього року
Великдень-2025: чим унікальна дата цього року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
77K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
36K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
18K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua