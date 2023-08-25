«Більш потужна операція, ніж зараз». Данілов зробив обнадійливу заяву щодо Криму

Спецоперації ЗСУ не припинятимуться доти, доки всю територію України, в тому числі й півострів, не буде повністю звільнено

З того моменту, як рашисти планували «захопити Київ за три дні», пройшло чимало часу, і поступово бойові дії дісталися тимчасово окупованого Криму. Про те, коли півострів буде повністю звільнено від окупантів, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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Данілов зазначив, що спецоперація ГУР на території окупованого Криму – перша, яка стала публічною, та додав, що не про всі операції наші захисники можуть розповідати суспільству.

Секретар РНБО наголосив, що спецоперації ЗСУ не припинятимуться доти, доки всю територію України, в тому числі й півострів, не буде повністю звільнено від російських терористів.

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На питання про те, яким способом це буде досягнуто, Данілов відповів: «За потреби це буде відбуватися військовим шляхом, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися з нашої території якомога швидше».

Посадовець зазначив, що всі побачать, коли розпочнеться військове звільнення Криму – за його словами, це буде потужніша операція, ніж та, яка відбувається зараз. Та операція, підкреслив секретар РНБО, яку ГУР провів учора біля півострова, була з використанням найсучаснішого озброєння.

Також Данілов наголосив на тому, що російські обірванці не мають жодних засобів для того, щоб перешкодити ЗСУ виконувати завдання президента України щодо звільнення нашої країни.

Раніше ми показували відео з безмозким окупантом, який заскочив в окоп до ЗСУ, вважаючи, що там перебувають російські військові.

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Нагадаємо, голова ГУР Буданов розповів, чому в України обмінний фонд значно менший, ніж у рашистів.

