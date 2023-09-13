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Суд у Бахчисараї покарав чоловіка за тату з гербом України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд у Бахчисараї покарав чоловіка за тату з гербом України
фото ілюстративне

Проукраїнські тату нібито містять заклики до порушення територіальної цілісності Росії

У Бахчисараї суд оштрафував 28-річного місцевого жителя на 30 тис. рублів за татуювання з гербом України та написом «Крим – Україна». Про це передають російські ЗМІ.

Чоловіка визнали винним за частиною 1 статті 20.3.2 («Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації») КоАП РФ.

Згідно з висновком експерта-лінгвіста, розміщення таких тату нібито містить заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Під час судового засідання засуджений вину визнав у повному обсязі, покаявся та зафарбував татуювання пігментом.

Раніше російський суд покарав журналіста, який зняв фільм про Зеленського.

А суд у Москві покарав жінку за демонстрацію прапора Легіону «Свобода Росії».

До слова, триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.

Теги: суд росія війна Україна Крим

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