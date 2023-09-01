Банкова назвала завдання ЗСУ після прориву оборони росіян

Важливі удари по окупованих містах України, де противник тримає свої резерви як особового складу, так і зброї

Якщо ЗСУ вдалося прорвати першу лінію оборони російських окупантів, то наступні можуть посипатися набагато швидше. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі «24 каналу».

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Як зазначається, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі напередодні зазначив, що українські військові досягли нових успіхів під час свого контрнаступу, однак варто пам'ятати, що один ешелон російської оборони – не лінія одного окопу.

Радник Банкової зазначив, що росіяни зробили мінні поля, глибина яких може перевищувати 5 км. «Ешелон оборони – це величезна кількість інженерних конструкцій, забетонованих стаціонарних точок вогню тощо. Також може бути на 15 кілометрів. Другі-треті будуть трохи інакшi. Вони будуть не настільки фундаментальні, як перший. Це буде трохи простіше», – сказав він.

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Також Подоляк вказав на дії ЗСУ найближчим часом. Насамперед вони повинні будуть не тільки вгризтися в оборону, а й знищувати противника далі у великій кількості.

Йдеться про удари по окупованих містах України, де противник тримає свої резерви як особового складу, так і зброї. «Чому? Тому що Росія зрозуміє дві речі: знищення великої кількості живої сили по лініях оборони і знищення транспортної можливості підвезення додаткових резервів і ресурсів», – додав радник глави ОП.

Також потрібно максимально знищувати живу силу противника, яка розташована в першому ешелоні оборони, і це ті самі два завдання, які ЗСУ успішно виконують, підсумував Подоляк.

Триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня.Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.