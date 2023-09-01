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Банкова назвала завдання ЗСУ після прориву оборони росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова назвала завдання ЗСУ після прориву оборони росіян
Радник Банкової зазначив, що росіяни зробили мінні поля, глибина яких може перевищувати 5 км
фото скріншот відео

Важливі удари по окупованих містах України, де противник тримає свої резерви як особового складу, так і зброї

Якщо ЗСУ вдалося прорвати першу лінію оборони російських окупантів, то наступні можуть посипатися набагато швидше. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі «24 каналу».

Як зазначається, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі напередодні зазначив, що українські військові досягли нових успіхів під час свого контрнаступу, однак варто пам'ятати, що один ешелон російської оборони – не лінія одного окопу.

Радник Банкової зазначив, що росіяни зробили мінні поля, глибина яких може перевищувати 5 км. «Ешелон оборони – це величезна кількість інженерних конструкцій, забетонованих стаціонарних точок вогню тощо. Також може бути на 15 кілометрів. Другі-треті будуть трохи інакшi. Вони будуть не настільки фундаментальні, як перший. Це буде трохи простіше», – сказав він.

Також Подоляк вказав на дії ЗСУ найближчим часом. Насамперед вони повинні будуть не тільки вгризтися в оборону, а й знищувати противника далі у великій кількості.

Йдеться про удари по окупованих містах України, де противник тримає свої резерви як особового складу, так і зброї. «Чому? Тому що Росія зрозуміє дві речі: знищення великої кількості живої сили по лініях оборони і знищення транспортної можливості підвезення додаткових резервів і ресурсів», – додав радник глави ОП.

Також потрібно максимально знищувати живу силу противника, яка розташована в першому ешелоні оборони, і це ті самі два завдання, які ЗСУ успішно виконують, підсумував Подоляк.

Триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня.Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Читайте також: ЗСУ відбили спроби окупантів контратакувати на двох напрямках – ISW
Теги: росія військові Михайло Подоляк ворог росіяни війна контрнаступ

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