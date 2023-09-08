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Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх: позиція Макрона однозначна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх: позиція Макрона однозначна
Представники двох країн які беруть участь у війні проти України можуть не взяти участь у Олімпійських іграх
фото з відкритих джерел

Поки що Міжнародний олміпійський комітет не сказав свого останнього слова щодо участі росіян та білорусів у іграх, а от президент Франції бачити представників цих країн не хоче 

Питання про допуск російських та білоруських спортсменів на Олімпійські Ігри в Парижі залишається відкритим. Про це пише видання Le Monde. У МОК ніхто спортсменам нічого не гарантує. Але від громадян країни-агресора уже вимагають відмовитись від підтримки військ своєї країни, а також забороняють показувати прапор. А от  президент Макрон уже встиг чітко заявити про свою позицію.

Спортсмени цих двох країн не отримали запрошення від міжнародних організацій на наступні Олімпійські ігри. В основі цієї непростої проблеми лежить питання: чи можуть ці спортсмени справді бути нейтральними, тобто ніяк не служити своїй державі?

Спочатку очікувалося, що відповідне рішення буде ухвалено влітку. Зараз, на початку вересня, ніхто не може сказати, чи візьмуть російські та білоруські спортсмени участь в Олімпійських іграх у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року, хоча перед цим участь була обіцяна, хоч і в «режимі суворого нейтралітету».

Ні Росія, ні Білорусь не беруть участі адже причетні до агресії проти України. Їх немає серед 203 країн, офіційно запрошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК). Це не зумовлює відсутність їхніх громадян у столиці Франції наступного року. МОК ухвалить рішення щодо цього «на власний розсуд і без зв’язку результатами олімпійських відбіркових змагань». «Кінцевий термін? Перед Іграми» , – відповів її президент МОК Томас Бах 18 липня.

Ця невизначеність породжує низку гіпотез. Якщо навіть керівний орган Олімпійських ігор, який знаходиться в Лозанні (Швейцарія), вирішить не виключати всіх спортсменів, які мають російський або білоруський паспорт, то їхня присутність все одно буде обмежена. Команд не буде, присутність російської та білоруської збірних неможлива. 

Що ж до індивідуальних спортсменів, їх участь у змаганнях зрештою залежить від доброї волі міжнародних федерацій. Тільки вони мають право приймати рішення щодо умов допуску на свої змагання. Після того, як наприкінці березня МОК рекомендував знову допустити росіян та білорусів до змагань через федерації, почалися численні суперечки. Якщо кілька федерацій відреагували позитивно, інші все ще відмовляються – насамперед легка атлетика, королівський вид спорту Олімпіади. 

Ця ситуація вже не нова: у 2016 році міжнародним федераціям вже доводилося ухвалювати рішення про присутність російських спортсменів на Іграх у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). За кілька тижнів до церемонії відкриття канадський юрист Річард Макларен на замовлення Всесвітнього антидопінгового агентства опублікував доповідь, що зробила присутність російської збірної неможливою, в якій висловлювалося припущення про існування «допінгової системи», організованої російською державою. І все це у «переважній більшості» олімпійських дисциплін.

МОК не ухвалив тоді рішення про повне виключення Росії, незважаючи на рекомендації Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), яке заявило, що такий захід «забезпечив би ясний, сильний та узгоджений підхід». 

У дзюдо, фехтуванні, боксі та гімнастиці, в яких Росія здавна сильна, не було виключено жодного учасника. З іншого боку, із 68 спортсменів, які пройшли попередні змагання у легкій атлетиці, лише стрибунка у довжину Дар'я Клішина була допущена до участі у змаганнях, але під нейтральним прапором. Загалом у змаганнях взяли участь 279 росіян із 389 спочатку запланованих.

Теперішнє рішення є зовсім іншим, оскільки воно може ще й виключити присутність українців на Олімпійських Іграх у Парижі. Спочатку Київ погрожував бойкотом у разі допуску росіян, але зараз пом'якшив свою позицію.

Наприкінці липня міністр спорту України Вадим Гутцайт дозволив спортсменам з офіційних делегацій виступати на міжнародних спортивних змаганнях разом із росіянами та білорусами за умови, що останні братимуть участь і будуть «нейтральними».

Олімпіада 2024 року стане не першою в новітній олімпійській історії, яка проходитиме під час воєнних дій.  Проте більшість із цих конфліктів – це громадянські війни чи прикордонні суперечки. А ось 24 лютого 2022 року сталося інша історія: кремлівські війська за підтримки свого білоруських союзників увійшли на територію незалежної  держави Україна. 

Макрон: «Росії немає місця як державі»

Українці передусім побоюються, що Олімпійські Ігри в Парижі та виступи російських спортсменів будуть використані Москвою у пропагандистських цілях. У відповідь на це МОК зажадав відновити лише тих спортсменів, які раніше не помічені у підтримці своїх військ в Україні та не мають зв'язків із армією чи силовими структурами. Крім того, спортсмени не зможуть виступати під своїми національними кольорами, а церемонії вручення медалей відбуватимуться без прапора та гімну країни.

Це питання перебуває у центрі уваги Франції, країни-господарки майбутніх ігор.

«Очевидно, що під час ігор у Парижі не може бути російського прапора, і я думаю, що з цього приводу може бути досягнуто консенсусу», – заявив Еммануель Макрон газеті L'Equipe у четвер, 7 вересня. «Бо Росії не місце на Олімпійських Іграх у той час, коли вона скоює військові злочини та проводить депортацію дітей».

«Ми хочемо, щоб МОК, приймаючи рішення про участь російських та білоруських спортсменів, міг дати нам гарантії їхнього виступу в режимі суворого нейтралітету», – заявила в липні міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера. Перш ніж ухвалити чи не ухвалити рішення МОК очікує, чи будуть його рекомендації застосовані міжнародними федераціями та чи будуть змагання, в яких беруть участь росіяни, білоруси та українці, проведені належним чином.

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Теги: Білорусь росія Олімпіада міністр путін дзюдо паспорт українці Україна Еммануель Макрон президент Вадим Гутцайт росіяни олімпійські ігри запрошення

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