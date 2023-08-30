Поблизу Джанкоя прогриміли потужні вибухи

Ймовірно слід від ракети ППО у небі над Кримом

Офіційної інформації поки немає

У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Повідомляють, що гучно було в Джанкойському і Красноперекопському районі.

До Джанкойського аеродрому від села Зарічного, де лунали вибухи – 5 км.

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Деталі поки невідомі. Офіційної інформації теж немає.

Нагадаємо, триває 553-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.