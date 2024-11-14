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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Путін не почув від Трампа того, що хотів почути

glavcom.ua
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Будь-яка американська адміністрація зацікавлена ​​в ослабленні Росії та її впливу
фото з відкритих джерел

«США завжди прагнутимуть тримати під своїм контролем усе»

Судячи з істерик Лаврова, у розмові з Путіним «якої не було», Путін не почув від Трампа того, що хотів почути.

Глава МЗС Росії Сергія Лавров заявив, що не вважає заслуговуючи на увагу слова обраного президента США Дональда Трампа про те, що він здатний припинити війну в Україні за одну добу.

Глава російського МЗС назвав «тими ж Мінськими домовленостями, тільки в новій упаковці, навіть гіршій» за ініціативи, які звучать «в стані республіканців.

«Те, що пропонують ті, кого намагаються уявити, як радикально змінюють позицію і бажають зупинити війну, вони ж все одно говорять про те, мовляв, давайте «діяти по лінії дотику», «перемир'я на десять років», «потім подивимося», – цитує Лаврова «Інтерфакс».

Як сказав міністр, ніхто з ідеї, що висловлюють на Заході, не згадав, що «населенню України треба повернути права розмовляти, вчитися і отримувати інформацію російською мовою».

«Принципове ставлення Вашингтона до українських і до європейських справ не зміниться в тому сенсі, що США завжди прагнутимуть тримати під своїм контролем усе, що відбувається на «околонатівському» та «натовському» просторі», – вважає Лавров. З його слів також випливає, що будь-яка американська адміністрація зацікавлена ​​в ослабленні Росії та її впливу.

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Джерело
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Теги: росія США путін Дональд Трамп

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Тарас Загородній

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