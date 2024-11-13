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Платитимуть менше: Путін затвердив нові правила виплат пораненим окупантам 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Платитимуть менше: Путін затвердив нові правила виплат пораненим окупантам 
Путін затвердив нові правила виплат окупантам за поранення
фото з відкритих джерел

Нові правила фактично означають зменшення виплат за поранення російським окупантам

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду встановити розмір виплат російським військовим за поранення, отримані під час окупаційної війни в Україні, залежно від їхньої тяжкості. Максимальна сума одноразової виплати не збільшиться, але тепер її призначатимуть лише за тяжкі каліцтва. Про це повідомляє російська редакція Forbes.  

Виплати, як пише ТАРС, становитимуть:

  • 3 млн руб. – за тяжкі поранення;
  • 1 млн. руб.  – за легкі поранення;
  • 100 тис. руб. – за «інші легкі травми».

Наразі одноразова виплата за поранення у розмірі 3 млн руб. передбачена для всіх бійців російських окупаційних військ, незалежно від його тяжкості. У випадку загибелі родини можуть отримати 5 млн руб. 

Крім того, при звільненні через травму або каліцтво, отримані під час служби, передбачена ще одна виплата. Із січня 2024 року вона становить 3,2 млн. руб. 

Як зазначає Медуза, нові правила фактично означають зменшення виплат за поранення. Максимальна сума виплати і зараз становить три мільйони рублів, але її часто платили незалежно від тяжкості поранення. РБК повідомляє, що її платили і тим, хто втратив кінцівку, і тим, хто отримав легку контузію.

На початку листопада міністр оборони РФ Андрій Білоусов доручив провести диверсифікацію розміру виплат у залежністю від тяжкості поранення своїй заступниці Анні Цивілєвій, яку називають племінницею Путіна. Сама Цивілєва пояснювала перегляд виплат необхідністю відновлення справедливості, адже часом незначні порізи прирівнюються до поранень, які спричинили ампутацію чи інвалідність, що створює "відчуття спотвореності" серед окупантів, які зазнали тяжких травм.  

Нагадаємо, українські захисники ліквідували на війні генерал-майора Російської Федерації Павла Клименка. Він командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою. Однак росіяни не дуже засмутилися через його смерть, ба більше родичі мертвих окупантів навіть раділи цій події. Річ у тім, що Клименко, згідно з розслідуваннями російських журналістів, Клименко організував концтабір для російських військовослужбовців на території занедбаної Петровської шахти в Донецьку.

До слова, у місті Чебаркуль Челябінської області на стенд так званих «героїв СВО» повісили фото вбивці. У 2014 році росіянин зґвалтував і вбив матір двох дітей.

Теги: окупанти путін диктатор правила поранення

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