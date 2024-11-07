Штати проголосували. А коли вибори в Україні?

«Дональд Трамп неодноразово підкреслював, що має за мету швидке припинення російсько-української війни»

Першим внутрішньоукраїнським наслідком перемоги Дональда Трампа пропоную вважати спільний з’їзд декількох партій – «Партії нового покоління України», «Партії соціального захисту», «Народної ради», «Слави», «Спільної дії» та «Нашого дому». Захід відбувся під гаслом «Демократія під загрозою!».

Учасники з’їзду підписали колективне звернення до Президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради Україні Руслана Стефанчука.

Вони критично проаналізували суспільно-політичну ситуацію в Україні, єдиним виходом з якої є проведення виборів – і президентських, і парламентських.

Який зв’язок з новим-старим 47-м президентом Сполучених Штатів?

Прямий: Дональд Трамп неодноразово підкреслював, що має за мету швидке припинення російсько-української війни. А у разі припинення бойових дій питання виборів автоматично стає першочерговим у політичному порядку денному. Інакше Україна з демократичної країні перетвориться на автократію, схожу з тією, що на нас напала. Тим більше, що негативних явищ у нашому житті накопичилося критично багато, що також констатують підписанти.

Тому, мабуть, невипадково спільний партійний з’їзд відбувся саме у наступний день після виборів у США і саме з орієнтацією на перемогу Трампа. Ну, принаймні, у гарного передбачення організаторам з’їзду не відмовиш.

Хоча партії, які підписали звернення до очільників Україні, не дуже відомі, здебільшого вони представлені на регіональному рівні. Ну так все закономірно: першими на офіційному рівні питання виборів мають піднімати як раз, так би мовити, політичні новобранці. А за ними підтягнеться важка техніка у вигляді давно розкручених партій.

Довгий шлях починається з першого кроку. Його вже зроблено. Подивимося, хто і що будуть наступними.