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Втрати росіян у жовтні одні з найбільших – розвідка Естонії

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Втрати росіян у жовтні одні з найбільших – розвідка Естонії
Росія втратила за жовтень дуже багато військових
фото з відкритих джерел

Через «м'ясні штурми» окупанти втратили багато військових у жовтні

Росія втратила близько 40 тисяч військовослужбовців пораненими та загиблими на фронті в Україні за жовтень. Це стало результатом інтенсивних штурмів з їхнього боку. Про це повідомляє командувач Центру військової розвідки Естонії Янек Кессельманн.

За його словами, Росія просунулася в районі міста Часів Яр та на лиманському напрямку в Донецькій області. Однак це просування стало можливим лише завдяки масованим бомбардуванням з використанням планерувальних бомб, дронів-камікадзе та далекобійних засобів ураження.

«Цей результат досягається за рахунок так званих «м'ясних штурмів», під час яких Росія безжально витрачає свій особовий склад. Втрати Росії значні. Цього місяця, за нашими оцінками, вони можуть бути одними з найбільших – близько 40 тисяч військовослужбовців пораненими і загиблими», – зазначив Кессельманн.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 28 жовтня 2024 року.

До слова, російська армія захопила селище Левадне та наразі там відбуваються заходи щодо відновлення положення ЗСУ. Про це в етері телемаратону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Зауважимо, що противник завдав за минулу добу один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

 

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Теги: розвідка росія окупанти армія озброєння втрати Часів Яр

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