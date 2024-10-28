ЗСУ просунулись на Курщині, ворог тисне на Селидово та Покровськ – звіт ISW

ЗСУ мають певний успіх поблизу Суджі на Курщині

Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас, зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара. Про це написали аналітики Інституту вивчення війни(ISW) у своєму звіті.

Бої на території РФ

Фото: ISW

Українські сили нещодавно просунулися в межах основного «українського плацдарму» в Курській області.

Зокрема, геолокаційні знімки від 26 жовтня свідчать про просування ЗСУ на південний захід від Ольговки (на схід від Коренево) і на схід від Колмакова (на схід від Суджі).

Російські джерела ISW, включаючи Міноборони РФ, повідомляли 27 жовтня, що ЗСУ вели наступ поблизу Зеленого Шляху, Новоіванівки, Дар'їно, Нижнього Клину, Погребків, Миколаєво-Дар'їно та біля села Плехове.

Російські війська нещодавно здійснили невелике просування в межах головного «українського плацдарму» в Курській області. Знімки від 26 жовтня демонструють, що росіяни просунулися на південний схід від Мартинівки.

За даними російських джерел ISW, станом на вечір 26 жовтня українські сили вели атаки біля Нового Путі в Глушковському районі, на захід від основного «українського плацдарму» в Курській області.

Харківська область

Фото: ISW

27 жовтня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Харківської області, однак жодних успіхів не досягли. 26 і 27 жовтня окупанти здійснювали атаки поблизу Вовчанська та Стариці.

Полковник Євгеній Романов, речник Харківського угруповання ЗСУ, повідомив, що 60% артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм, які російські війська використовують на Харківському напрямку, надходять з Північної Кореї.

Романов також зазначив, що північнокорейські боєприпаси мають низьку якість, не влучають у ціль і не вибухають в потрібний момент.

Крім того, за словами Романова, російські окупанти, ймовірно, можуть постачати своїм підрозділам у цьому районі боєприпаси, отримані від Ірану.

Луганська область

Фото: ISW

27 жовтня російські війська намагалися наступати вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але не досягли успіху.

Геолокаційне відео, опубліковане 26 жовтня, показує, як українські сили успішно відбивають механізований штурм російського взводу на північний схід від Торського.

Російський військовий кореспондент заявив, що невідомі спецпідрозділи РФ начебто діють біля Сенькового (південніше Куп’янська на західному березі річки Оскіл), проте ISW не отримали жодного візуального чи незалежного підтвердження, що російські сили перетнули річку Оскіл.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися в Першотравневому (західніше Сватового) та до північних околиць Тернів (західніше Кремінної).

Командир українського батальйону, що діяв на Куп'янському напрямку, повідомив, що росіяни посилюють авіаудари керованими бомбами по Куп'янську і лівому берегу річки Оскіл, намагаючись утвердитися на східному березі та штурмувати Куп'янськ-Вузловий.

Він також додав, що два тижні тому ЗСУ відбили посилений механізований штурм російського батальйону на цьому напрямку.

26 та 27 жовтня російські війська продовжували наступ поблизу Синьківки, Кіндрашівки, Кругляківки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Лозової, Берестового, Петропавлівки, Першотравневого, Черещини, Тернів, Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Григорівки, Торського, Зарічного та Серебрянки.

Донецька область

Фото: ISW

27 жовтня війська РФ продовжили наступ на Торецькому напрямку, але не просунулися.

Російські та українські джерела ISW повідомляли про продовження бойових дій у самому Торецьку, поблизу Нью-Йорка та біля Щербинівки.

27 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що війська РФ нібито контролюють дві третини (67%) Торецька, хоча в ISW спостерігали лише візуальні докази того, що загарбники окупували близько 23% міста.

На Покровському напрямку війська РФ продовжили наступ у районі міста Селидове.

На геолокаційних кадрах від 27 жовтня видно, як окупанти піднімають триколор над будівлею Селидівської міської ради, що може вказувати на те, що загарбники просунулися до центру цього н.п., йдеться у звіті.

Декілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська НФ начебто захопили та проводять зачистку в усьому Селидові, хоча експерти ISW ще не отримали підтвердження того, що росіяни діють у західній частині міста.

Геолокаційні кадри від 27 жовтня також показують, що російські окупанти просунулися на південь від Вишневого (на захід від Селидового).

Деякі російські джерела стверджували, що путінські війська також просунулися до Вишневого, хоча в ISW ще не знайшли підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники атакували поблизу Променя, Миролюбівки, Воздвиженки, Красного Яру, Крутого Яру, Миколаївки, Лисівки та Селидового 26 і 27 жовтня.

Російський військовий кореспондент заявив, що російські війська просунулися в південну частину Новоукраїнки, проте ISW не змогли підтвердити цю інформацію.

26 жовтня українська бригада, яка діє поблизу Вугледара, опублікувала відео, на якому ЗСУ відбивають російську механізовану атаку біля Золотої Ниви (на захід від Вугледара). Повідомляється, що російські війська використали кілька десятків одиниць техніки, зокрема танки та бронемашини, а українські сили знищили 20 одиниць ворожої техніки.

Як українські, так і російські джерела повідомляли про бої біля Катеринівки, Антонівки, Костянтинівки, Єлизаветівки, а також у районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

27 жовтня ні українські, ні російські джерела ISW не згадували про бої на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями.

Речник Таврійського угруповання ЗСУ полковник Владислав Волошин підтвердив, що нещодавно російські війська захопили Левадне (на південний захід від Великої Новосілки).

Він також додав, що українські сили вживають заходів для відновлення своїх позицій у цьому районі, незважаючи на складні тактичні умови через низовинний рельєф місцевості.

«Південна вісь»

Фото: ISW

27 жовтня російські загарбники атакували на заході Запорізької області, але жодного просування не мали.

26 і 27 жовтня російські війська наступали в районі Новоданилівки (на північ від Роботиного).

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що українські військові не зафіксували російських спроб створити наступальні угруповання на півдні України.

До слова, воїни 128 бригади показали, як відбивали наступ РФ біля Шахтарська.

Нагадаємо, минулої доби противник завдав по території України один ракетний та 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 140 КАБ), використав для ураження 762 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Аналітики проєкту Deep State повідомили, що росіяни зайшли в Селидове та Богоявленку, вони підняли свої прапори та були зафіксовані в адміністративних будівлях.