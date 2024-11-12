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Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Чи уламає Трамп Путіна на мир?

glavcom.ua
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Трамп може обговорити війну в Україні із Путіним
фото з відкритих джерел

«Путін прекрасно знає, що на Заході немає і не буде ніколи такого мирного проекту, який би задовольнив його»

Ось найбільш важливе питання для всіх гравців навколо російсько-української війни.

Путін прекрасно знає, що на Заході немає і не буде ніколи такого мирного проекту, який би задовольнив його. Тому він би не хотів зараз отримувати ніяких конкретних пропозицій.

Адже все йде за його сценарієм – повільне вигризання української землі, загроза вирішального удару по енергоінфраструктурі, ядерні маневри. Навіщо йому мирний діалог?

Навіщо Путіну змінювати свою поведінку? В іншому випадку Путін не зможе реалізовувати стратегію повільного знищення України, її військового, демографічного, економічного ресурсу.

Йому і далі потрібна довга війна на виснаження. Це його стратегічне ноухау, яке дозволяє впевнено дивитись у майбутнє. А Трамп з його мирною ініціативою перебиває весь апетит і настрій.

Тут і «зарита» собака. Якщо Путін змушений буде своєю бездіяльністю в напрямку мирного треку показати Трампу небажання коритися його волі – підключається максимально вигідний для України трек «нового дихання» у війні з усіма бонусами не лише для ефективної оборони, а й для наступу.

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Джерело
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Теги: росія війна путін Дональд Трамп

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