Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Навіщо Путін задумав створення нового нафтового гіганта: аналіз WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Навіщо Путін задумав створення нового нафтового гіганта: аналіз WSJ
Підтримуваний державою гігант «Роснефть Ойл» поглине державного виробника «Газпром нафту» і незалежну компанію «Лукойл»
фото із відкритих джерел

Росія вивчає план об'єднання нафтових гігантів, у результаті компанія легко стане другим за величиною виробником сирої нафти у світі після Aramco з Саудівської Аравії

Російська влада обговорює плани об'єднання найбільших нафтових компаній у єдиного національного «мегавиробника». Про це стверджує The Wall Street Journal.

«Москва працює над планом злиття своїх найбільших нафтових компаній в єдиного національного лідера, угода, яка зміцнить контроль президента Володимира Путіна на світових енергетичних ринках і економіці Росії під час війни», – йдеться у статті. 

За одним із сценаріїв, державна «Роснафта» поглине «Газпром нафту» та приватний «Лукойл», розповіли співрозмовники газети. Переговори між керівництвом компаній та чиновниками йдуть останні кілька місяців, вони можуть і не привести до угоди, будь-які її деталі також можуть змінитися, зазначили джерела The Wall Street Journal.

Якщо угода відбудеться, утворена внаслідок злиття нафтокомпанія буде найбільшою у світі після саудівської Aramco, пише The Wall Street Journal. Вона зможе вимагати більш високих цін від клієнтів, у тому числі з Індії та Китаю, зазначає газета. Крім того, такому «мегавиробнику» простіше протистояти західним санкціям, кажуть джерела газети. «Роснафта», «Газпром нафта» і «Лукойл» перебувають під санкціями США.

Прихильники об'єднання вважають, що воно дозволило б компаніям заробляти значно більше грошей, зазначили деякі джерела газети. Так, завдяки оборудці нафта всіх трьох компаній могла б продаватися через великий торговий підрозділ «Лукойлу» – Litasco, що базується в Дубаї, зазначає газета.

У Кремлі заявили, що нібито не знають про таку угоду. Представник «Роснафти» повідомив, що інформація газети не відповідає дійсності, публікація The Wall Street Journal «може бути націлена на створення конкурентних ринкових переваг на користь інших учасників ринку». У «Лукойлі» заявили, що ні компанія, ні її акціонери не ведуть жодних переговорів щодо злиття, оскільки це не в її інтересах. У «Газпром нафті» та «Газпромі» не відповіли на запит газети.

Нагадаємо, російські олігархи побоюються, що Трамп обвалить ціни на нафту. Дональд Трамп, який здобув впевнену перемогу на виборах у США, може вже до травня наступного року знизити світові ціни на нафту до $50 за барель. Про це повідомив російський олігарх Олег Дерипаска на своєму каналі в Telegram.

Читайте також:

Теги: нафта росія Газпром влада переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни імітували презентацію нової валюти для розрахунків між країнами BRICS
Чому валюта BRICS залишиться лише російською ілюзією
24 жовтня, 18:30
Наслідки атаки безпілотників по складах неподалік міста Єйськ
Атака ЗСУ на склад з «Шахедами» у Краснодарському краї: з’явилися супутникові знімки
11 жовтня, 16:33
Ізраїльський політик заявив, що подібна «обережність» Ізраїлю вже не актуальна, адже Росія обрала Іран своїм стратегічним партнером
Україна пропонувала Ізраїлю співпрацю задля боротьби із іранськими дронами – ЗМІ
14 жовтня, 20:30
ЗСУ за добу знищили 31 дрон противника
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
16 жовтня, 08:14
Причини смерті журналістки досі невідомі
Росіяни не повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні
20 жовтня, 20:19
Росія становить близько 10% доходу групи Auchan
«Ашан» продає свій бізнес у Росії – La Lettre
24 жовтня, 15:27
Кулеба про реакцію батьків на своє звільнення: «Це батьки, для них дитина завжди найкраща»
Кулеба розповів, як його звільнення з уряду травмувало його батьків
22 жовтня, 17:48
Путін зустрівся з Ердоганом
Ердоган зустрівся з Путіним: говорили про Україну
24 жовтня, 00:25
Італія змінює політику щодо народжуваності дітей
Італія хоче провести «шокову терапію» задля підвищення народжуваності у країні
26 жовтня, 04:00

Економіка

Будівництво на мільярд. Кременчуцьку ГЕС захистять від дронів
Будівництво на мільярд. Кременчуцьку ГЕС захистять від дронів
У Британії авіакомпанії скасовують сотні рейсів через проблеми із запчастинами
У Британії авіакомпанії скасовують сотні рейсів через проблеми із запчастинами
Навіщо Путін задумав створення нового нафтового гіганта: аналіз WSJ
Навіщо Путін задумав створення нового нафтового гіганта: аналіз WSJ
Санкції проти російської нафти будуть посилені. Європарламент готує документ
Санкції проти російської нафти будуть посилені. Європарламент готує документ
Вартість Bitcoin перетнула позначку у $88 тис
Вартість Bitcoin перетнула позначку у $88 тис
Франція опинилась на порозі промислової кризи
Франція опинилась на порозі промислової кризи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
34K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
22K
НАЗК взялося перевіряти родину двох нардепів
11K
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
4510
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років

Новини

«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав намагатиметься повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua