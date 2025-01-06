Атаку на найбільший у Росії торговий порт Усть-Луга здійснили дрони СБУ: деталі спецоперації

Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу

Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі, через нього Росія продає нафту й газ за допомогою «тіньового флоту»

Атака на найбільший в Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області є справою рук СБУ. За інформацією джерел, 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом.

Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.

«Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою «тіньового флоту». Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна Росії для ведення війни. Сезон «бавовн»-2025 оголошуємо відкритим!», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Атака на найбільший в рф торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області є справою рук СБУ - джерела



4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до санкт-петербурга та успішно уразили ціль. pic.twitter.com/3WWcQtNnHm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 6, 2025

Нагадаємо, у ніч на 4 січня невідомі дрони атакували найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Зазначалося, що більшість безпілотників нібито були збиті над терміналом ТОВ «Новатранс» на території порту. Попередньо пошкоджені вікна в одній із будівель.





Морський торговельний порт Усть-Луга розпочав роботу з відкриття у грудні 2001 року вугільного терміналу. На початку 2020-х став другим за величиною в Росії після Новоросійська.

Нагадаємо, вночі невідомі дрони атакували місто Сафонів Смоленської області Росії.

Ймовірно, метою атаки могло бути підприємство АТ «Авангард», яке входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії – АТ «ВПК «НУО машинобудування», у складі якого у 2013 році увійшло до АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння».

На підприємстві серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.

Крім того, ближче до ранку в аеропорту «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, запровадили план «Ковьор» через загрозу атаки безпілотників.