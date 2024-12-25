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Відключення світла: Yasno попереджає про можливі зміни у графіках

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відключення світла: Yasno попереджає про можливі зміни у графіках
Наразі у Києві, Дніпрі й області діють конкретні графіки обмежень
фото з відкритих джерел

Під час ранкового масованого обстрілу ворог переважно атакував генераційні об'єкти енергосистеми України

Наразі у Києві, Дніпрі та області діють графіки відключень світла. Для відновлення енергосистеми потребується час, у зв'язку з чим можливі зміни в обмеженнях електропостачання. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

За словами Коваленка, під час ранкового масованого обстрілу ворог переважно атакував генераційні об'єкти енергосистеми України. Відомо про одного загиблого працівника станції, по якій вдарили росіяни.

Після масованої атаки були введені превентивні відключення світла, але наразі у Києві, Дніпрі й області діють конкретні графіки обмежень.

«Як завжди після атак, система потребує часу на стабілізацію та відновлення. Тому, звісно, можливі зміни у графіках», – наголосив він.

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакують українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований удар Російської Федерації у Різдво. За словами президента, окупанти випустили понад 70 ракет по Україні.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», – каже він.

Як наголосив Зеленський, за попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

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Теги: Україна обстріл відключення світла

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