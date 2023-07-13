Що не так з «легалізацією медичного канабісу» в Україні

Папуаси та їх карго культи або чому я проти законопроекту «про легалізацію медичного канабіса»

Коли Британська імперія розв'язувала першу опіумну війну в Китаї, головний сенс операції був у тому, щоб вирощений опіум у британській колонії Індії продавати в Китаї. Але чомусь тоді сама Британська імперія не додумалася продавати опіум безпосередньо своїм громадянам, у Лондоні чи десь в Австралії. Бо британці ще тоді розуміли, що на залежностях треба заробляти, а не страждати ними. Здорове суспільство гуртується навколо науки, культури, високих цілей, а не навколо залежностях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хоча тоді наркотики не були так вивчені, але вже тоді британці здогадувалися, що їх вживати не потрібно. Розуміли, що залежність від опіуму, від алкоголю тощо робить людей керованими, дає можливість викачувати ресурси та заробляти ще більше. Саме тому індіанцям в Америці продавали горілку, як вони називали «вогняну воду». Щоб вони стали залежні, спивалися ставали керованими та віддавали свої ресурси за копійки.

Китай, щоправда, зараз активно мститься західному світу, коли продає хімічні компоненти мексиканським картелям, щоб здешевити виробництво наркотиків і активно збувати їх на території США. Створюючи настільки великі проблеми американцям, що обговорення вийшло на міждержавний рівень. Коли США вимагає від Китаю припинити постачання цих компонентів. Китай удає, що цього не помічає, хоча в самій країні за наркоторгівлю можна точно отримати смертну кару. Тепер Китай заробляє на залежностях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тепер щось подібне хочуть провернути різні ділки у нас в України – підсадити на залежність, на якій можна заробляти.

Потрібно розуміти, для легалізації медичного канабіса, як хочуть автори законопроєкту № 7457, немає жодної проблеми. Достатньо постанови Кабміну. Але їх реальні проблеми хворих людей реально не цікавлять.

Під «легалізацією медичного канабісу» цинічно протягують фактично відкриття ринку легких наркотиків в України. Вирощування, збут на нашій території. І це все красиво подається нібито як частина західної цивілізації. Як напевно індіанцям розповідали, що цивілізована людина п'є горілку. Хоча самі цивілізовані люди її споживання намагалися обмежувати. І точно не роблять залежність великою чеснотою, а от тим, кого хочуть ввести в залежність, подають розпивання алкоголю як досягнення.

Частина нашого суспільства все частіше мені нагадує папуасів з їх «карго культом», коли замість реальної важкої роботою над собою намагаються будувати літаки з гілок та очікувати, що вони прилетять та привезуть їжи. Так і з канабісом – начебто він зробить з папуаса цивілізовану людину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Особливо цинічно, як це все подається. Ніби це дуже велика допомога нашим воїнам. Цікава позиція: перетворювати воїнів, які віддавали своє здоров'я на захист країни, фактично на наркоманів. Ну, в принципі для накромафії це нормально одразу ж підсаджувати купу людей на наркоту. Для цього вони цей проект і рухають.

Тільки наркотики, алкоголь, тютюн – це зло. Вони можуть придушити саму проблему, але не вирішити її. Для реальної допомоги ветеранам потрібно будувати реабілітаційні центри, проводити тривалу реабілітацію, утримувати сім'ї цих людей, оскільки суспільство несе перед ними ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Тобто вирішувати проблему, а не удавати, що її немає під виглядом медичного канабісу.

Я не проти вирощування канабісу на території нашої країни. Але тільки на експорт. Якщо є якісь папуаси, які хочуть споживати його і труїти себе в Європейському союзі, то будь ласка. Думаю, з великим задоволенням українці б продавали наркотики в ту ж Росію. Заради такої справи можна відкрити торгівлю: нехай росіяни труяться. Українці повинні заробляти на залежностя, але самі ними не страждати. Я за країну розумну, а не за папуасію. А ви за яку країну?