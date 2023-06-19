У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
Правоохоронців підозрюють у «кришуванні» наркоторговців
Вчора, 18 червня Служба безпеки України масово затримала працівників Національної поліції у Дніпрі. Про це повідомили місцеві пабліки.
Точна тількість затриманих невідома, проте відомо, що їх було близько 20.
Підозрюваних звинувачують у «кришуванні» наркотиків в місті, а також інших злочинців, причетних до цього.
Офіційних коментарів щодо цього поки що не було.
Нагадаємо, на початку лютого в Україні викрили потужну міжрегіональну банду наркоторговців, яка в тому числі діяла на території Дніпропетровської області.
До слова, у Києві перехожий намагався пригостити поліцейських наркотиками.
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