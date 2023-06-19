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У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
Точна тількість затриманих поки невідома
фото з соцмереж

Правоохоронців підозрюють у «кришуванні» наркоторговців

Вчора, 18 червня Служба безпеки України масово затримала працівників Національної поліції у Дніпрі. Про це повідомили місцеві пабліки.

Точна тількість затриманих невідома, проте відомо, що їх було близько 20.

У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ фото 1

Підозрюваних звинувачують у «кришуванні» наркотиків в місті, а також інших злочинців, причетних до цього.

Офіційних коментарів щодо цього поки що не було.

У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ фото 2

Нагадаємо, на початку лютого в Україні викрили потужну міжрегіональну банду наркоторговців, яка в тому числі діяла на території Дніпропетровської області.

До слова, у Києві перехожий намагався пригостити поліцейських наркотиками.

Теги: СБУ Дніпро наркотики поліція

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