У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ

Правоохоронців підозрюють у «кришуванні» наркоторговців

Вчора, 18 червня Служба безпеки України масово затримала працівників Національної поліції у Дніпрі. Про це повідомили місцеві пабліки.

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Точна тількість затриманих невідома, проте відомо, що їх було близько 20.

Підозрюваних звинувачують у «кришуванні» наркотиків в місті, а також інших злочинців, причетних до цього.

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Офіційних коментарів щодо цього поки що не було.

Нагадаємо, на початку лютого в Україні викрили потужну міжрегіональну банду наркоторговців, яка в тому числі діяла на території Дніпропетровської області.

До слова, у Києві перехожий намагався пригостити поліцейських наркотиками.