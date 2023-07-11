«Мінус лише один – МВС буде менше заробляти». Як депутати б’ються за легалізацію канабісу

Конопляний тест. Чи легалізує Верховна Рада медичний канабіс?

У Верховній Раді рахують голоси, аби зрозуміти, чи отримає підтримку законопроєкт про медичний канабіс. На таку ініціативу давно чекають, зокрема онкохворі, поранені військові та ті, хто має посттравматичний стресовий розлад.

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Верховна Рада повинна врегулювати на законодавчому рівні споживання та обіг рослини роду конопляних (Cannabis) у медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, щоб створити умови для розширення доступу пацієнтів.

Це ініціатива Кабміну, а саме очільника Міністерства охорони здоров’я Віктора Ляшка (законопроєкт № 7457). Проєкт готується до першого читання, і Володимир Зеленський особисто просив нардепів його підтримати. Але навіть «слуги народу» кажуть, що зібрати голоси досить важко. Перед початком повномасштабної війни схожий проєкт не підтримали.

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Рух «Чесно» з’ясовував позиції нардепів щодо урядового законопроєкту.

В інформаційній довідці цієї ініціативи зазначено, що ліки на основі медичного канабісу дозволені та широко використовуються у 56 країнах світу, зокрема у країнах ЄС. Разом з тим медичний канабіс не легалізований у таких країнах, як Китай, Білорусь, Іран.

Ліки на основі медичного канабісу дозволені та широко використовуються у 56 країнах світу

Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.

Загалом рослина конопель містить понад 100 різних речовин, які по-різному впливають на організм людини. Але в медицині використовуються лише два типи речовин – канабідіол (КБД) і тетрагідроканабідол (ТГК). Канабідіол не є психотропною речовиною, тоді як ТГК може мати вплив на свідомість залежно від концентрації.

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Медичний канабіс буває різних видів: такий, що містить виключно КБД, або такий, що містить як КБД, так і ТГК у певних пропорціях. У країнах, де легалізований медичний канабіс, будь-які препарати на основі канабісу відпускаються виключно за рецептом лікаря, але при цьому не мають надвисоких концентрацій ТГК, які впливають на свідомість людини.

Комітет з питань здоров’я нації надав позитивний висновок урядовій ініціативі та рекомендував Верховній Раді внести в порядок денний, а за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших структурних частин законів та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні. Крім того, члени комітету запропонували скоротити наполовину строк подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при підготовці цього законопроєкту до другого читання.

Комітет з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про використання медичного канабісу та постановив «прямо в законі визначити вміст ТГК у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель – відповідно вище 0,3%». Це означає, що коноплі з вмістом ТГК понад 0,3% матимуть жорстке законодавче регулювання.

За легалізацію медичного канабісу виступають пацієнти, військовослужбовці, науковці, громадянське суспільство та Всеукраїнська рада церков (крім УПЦ МП, що теж показово).

Військові Ігор Холодило, Олександр Ябчанка та Сергій Усенко, кандидат біологічних наук Дмитро Ісаєв та головний капелан Командування сил ТРО отець Сергій Дмитрієв на пресконференції звернулися до нардепів із вимогою підтримати законопроєкт № 7457, який дозволить виробляти в Україні ліки та лікувати препаратами на основі медичного канабісу.

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді в День Конституції закликав депутатів легалізувати медичний канабіс, щоб допомагати українцям долати «біль, стрес і травми війни»:

«Держава сприятиме створенню необхідної кількості робочих місць, щоб не тільки забезпечити реабілітацію для наших людей, але і щоб у нас була змога саме стати глобальним експортером практик відновлення та інтеграції в повоєнне життя для усіх, для усіх абсолютно, хто пройшов та постраждав від війни. Всі найкращі світові практики, всі найбільш ефективні політики, всі рішення, якими б складними чи незвичними вони б не здавались для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб українцям, всім нашим громадянам, українцям, українкам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни».

Глава держави наголосив, що легалізувати ліки на основі медичного канабісу треба для всіх, хто цього потребує, і налагодити українське виробництво.

У сесійній залі ці слова Зеленського зустріли оплесками, проте не всі парламентарі готові проголосувати за ініціативу навіть у першому читанні. Дехто із нардепів для уникнення відповідальності готовий витягнути картку зі слоту або «випаруватись» із сесійної зали.

За словами виконавчої директорки благодійного фонду «Пацієнти України» Інни Іваненко, частина нардепів, яка наразі не підтримує цю ініціативу, швидше за все не розуміє, що йдеться не про наркотик чи лобіювання приватного бізнес-інтересу. Є й такі, хто ображається, бо минулого разу голосували проти і отримали репутаційні ризики та негатив.

«В Україні має бути максимально широкий спектр препаратів, які допоможуть долати наслідки війни. Медичний канабіс – один із них. 56 країн його використовують, а Україна чомусь ні. Ми самі ж себе штучно обмежуємо, хоча нашим громадянам це треба як нікому іншому», – переконана Іваненко.

Ініціатори законопроєкту зазначають, що до повномасштабного вторгнення Росії лікування медичним канабісом потребували понад два мільйони українців. Це пацієнти з епілепсією, онкологічними захворюваннями, хворобами Паркінсона та Альцгеймера, розсіяним склерозом і посттравматичним стресовим розладом. Під час війни кількість людей, які потребують полегшення болю через травми, значно зросла, але їхню кількість офіційна влада не озвучувала. Також, за розрахунками МОЗ, близько чотирьох мільйонів людей після війни матимуть ПТСР і потребуватимуть медикаментозного лікування.

Нардеп від «Слуги народу» та член Комітету з питань здоров’я нації Дмитро Гурін написав, що ініціативу підтримують близько 72% фракції, тобто нардепи не одностайні в цьому питанні.

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«Цей закон про знеболення, і тому про людську гідність. Таких ліків потребують шість мільйонів пацієнтів. Отже, нам недостатньо дозволити медичний канабіс. Треба налагодити власне виробництво. Проєкт регулює ліцензоване виробництво під цілодобовим відеонаглядом, із дозволом поліції та наскрізним контролем кожного куща аж до упаковки ліків, яку пацієнт отримує за електронним рецептом. Маніпуляції щодо рекреаційного вживання розбиваються об ефективно працюючий обіг морфію в системі охорони здоровʼя. Скоро ми побачимо, кому з депутатів дійсно важливе здоровʼя і гідність українців, а хто в жодному сенсі не представляє своїх поранених війною виборців», – наголошує Гурін.

Народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда наголошує, що медичний канабіс може стати альтернативою опіоїдам:

«Коли пацієнту потрібні ліки від болю, краще почати з ліками низького рівня потенціалу залежності, такими як медичний канабіс, а не починати одразу з опіоїдів. В Україні є вибір зараз між парацетамолом та морфіном. Це неправильно – мати тільки крайнощі, краще мати щось посередині. Досвід США та Канади підтверджує зниження в суспільстві залежності від опіоїдів після легалізації медичного канабісу. Мінус лише один – МВС буде менше заробляти».

Але позиції нардепів більшості дійсно розділилися – одні повністю підтримують ініціативу, інші мають застереження до тексту самого законопроєкту та загалом побоювання щодо його реалізації. Так, мажоритарник з Івано-Франківщини від «Слуги народу» Ігор Фріс наголошує, що у нього є кілька суттєвих застережень:

«Ми всі розуміємо, що медичний канабіс – це потреба і для наших військових, і людей з ПТСР. Але є три складові, які треба знати. Від Кабміну ми ніяк не можемо отримати точну кількість ліків, які нам потрібні. А дані – це важлива складова. Чи можемо ми просто завозити сировину і тут обробляти? Далі постає питання, якщо ми дозволяємо вирощувати канабіс, то де це буде: у ґрунті, чи це будуть закриті приміщення? Маємо розуміти, що на відкритому ґрунті можливе запилення. Бджолам все одно, який канабіс запилювати. Медичний канабіс уже може перестати бути медичним. І ще одне питання – це охорона. Чи дозволимо ми охороняти канабіс приватним підприємствам, чи це буде державна охорона».

Натомість автори законопроєкту зазначають, що вирощування буде у закритих теплицях із зазначенням географічних координат, а кожен сорт в окремій кімнаті.

Скриншот тексту законопроєкту №7457

Парламентар акцентує увагу на тому, що якщо комітет не напрацює перед першим читанням візію щодо низки важливих питань, то перед другим читанням частина нардепів можуть вийти із зали, залишивши картки або забравши їх зі слотів. І тоді законопроєкт можуть не ухвалити в цілому.

У свою чергу колишній перший номер списку «Слуги народу» та колишній спікер парламенту Дмитро Разумков, який наразі є позафракційним та очільником міжфракційного об’єднання «Розумна політика», вважає, що допомогти хворим, які потребують знеболювальних препаратів на основі медичного канабісу, можна швидко, за один день, і на рівні уряду.

«Законопроєкт, який протягують у Раді, – це не про медицину, а про збагачення окремих ділків. Я і колеги з «Розумної політики» однозначно підтримуємо медичні новації, що допоможуть полегшити життя тисячам людей, які борються за своє життя, у тому числі військовим з ПТСР. І якщо у владі забули, ми нагадаємо: всі законні повноваження для цього має Кабінет міністрів. Він міг забезпечити наших захисників такими ліками ще з 2014 року, а інших пацієнтів – з 2008 року. Для цього уряд має внести відповідні зміни до Постанови № 770, яка це регулює. Чому цього досі не зроблено? Відповідну вимогу ми з командою вже направили до Кабінету міністрів», – йдеться в дописі колишнього спікера.

У відповідь виконавча директорка благодійного фонду «Пацієнти України» Інна Іваненко наголошує, що постанова не вирішує питання доступу до ліків, які містять медичний канабіс.

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«Наразі постановою дозволено до ввезення два препарати, але їх навіть ніхто не зареєстрував в Україні. Це не цікаво виробникам, бо постанова сьогодні є, завтра її можуть відмінити. Плюс ті препарати, які дозволені постановою, ніхто з українців собі дозволити не може, бо ціна $2 тис. Нам потрібен закон, який дозволить в Україні виробляти ці ліки, аби пацієнти дійсно отримали доступ», – каже Іваненко.

Натомість Разумков запевняє, що законопроєкт «містить положення про вирощування та обіг конопель не тільки в медичних, а й у промислових та рекреаційних цілях, що може призвести до майже легального загальнодоступного його вживання».

«Якщо закон буде прийнято, то знеболювальні медикаменти власного виробництва українці у кращому випадку отримають лише через 3-5 років! Весь цей час наші захисники не зможуть отримати такі препарати ні українського виробництва, ні вироблені в Україні із закордонних компонентів, бо закон встановлює мораторій на імпорт речовин для виробництва таких ліків до 2028 року! Тому давайте не брехати людям! Це не про допомогу військовим та тим, хто страждає від болю! Це не про власне виробництво ліків! Це про намагання під правильними гаслами протягнути «тему» окремих представників влади! Легалізувати марихуану. Та бажання створити ще одну потенційну корупційну історію!», – переконує Дмитро Разумков.

Наразі ініціатива передбачає, що регулювання виробництва ліків на основі канабісу та вміст ТГК у препаратах буде регулюватися в такій послідовності:

МОЗ має створити Електронний реєстр для контролю за обігом лікарських конопель; Держлікслужба буде органом ліцензування для вирощування, зберігання та обігу медичного канабісу; Нацполіція вимагатиме від ліцензіата здійснювати цілодобове безперервне відеоспостереження за всією площею об’єктів та приміщень із можливістю відтворення відеозапису, а також запобігати несанкціонованому входу на територію об’єктів та приміщень.

Важливо, що ця ініціатива жодним чином не нормалізує вживання конопель в рекреаційних цілях, а вживання марихуани вважатиметься злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

У свою чергу на ім’я пацієнтів, які використовуватимуть ліки на основі медичного канабісу, будуть виписані електронні рецепти, які можна буде перевірити в електронній системі охорони здоров’я разом з іменем лікаря, який ці ліки призначив, та діагнозом пацієнта. Другий важливий нюанс – який обсяг конопель із високим вмістом ТГК буде вирощуватися для виробництва ліків. Коноплі з вмістом ТГК насправді до 1% не мають психоактивної дії та не призводять до ризику використання їх у рекреаційних цілях. Однак обсяг таких конопель для українського ринку наразі неможливо передбачити.

Рух «Чесно»