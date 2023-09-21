Скандал із закупівлями Міноборони. Абсурд продовжується

Нація повинна об’єднатися навколо виробників зброї, адже без своєї зброї не можливо виграти війну

Український виробник ракет «Нептун» та «Вільха» підозрює, що керівництво Державної аудиторської служби працює на ворога та вимагає негайно вирішити питання повернення прибутку підприємствам оборонного сектору за минулий рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Абсурд імені ДАСУ продовжується. Нагадаю, що аудитори провели перевірку закупівель Міноборони за 2022 рік та у висновку вказали, що всі підприємства, які співпрацювали з міністерство у минулому році, мають повернути весь прибуток. Повернути ці кошти підприємства не можуть тому, що сплатили з них податки та реінвестиували їх у розвиток виробництва. Рішення ДАСУ може призвести до катастрофи: виробництво снарядів, техніки, ракет просто зупиниться, наші військові на фронт залишаться без зброї.

Але аудиторам на це начхати. Вони почали розсилати листи державним структурам, щоб ті вимагали від компаній оборонного сектору повернути прибуток за 2022 рік. Про першу компанію «Пожмашина», яка отримала такий «лист щастя», я писав. З підприємства вимагають повернути прибуток за 3 пожежні машини, які придбало ДСНС Львівської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні ДП «ДержККБ «ЛУЧ» звернулося листами до прем'єр-міністра Шмигаля, секретаря РНБО Данілова, Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна, гендиректора АТ «Українська оборонна промисловість» Сметаніна з проханням врегулювання відповідності висновків Держаудитслужби законодавству.

Один із провідних виробників зброї в країні прямо називає мету чиновників ДАСУ: «в штучному виникненні вказаних загроз зацікавлена передусім російська федерація, в інтересах якої ДП «ДержККБ «ЛУЧ» неодноразово зазнавало перепони у вигляді видуманих наклепів, бюрократичних перешкод нашій роботі». Простим словами, або вони дурні, або навмисно діють в інтересах ворога.

КБ «ЛУЧ» – це виробник ракет «Нептун» та «Вільха», яких бояться росіяни. Завдяки цій зброї Чорноморський флот поступово зменшується та тікає з Севастополя. Абсурдна активність ДАСУ призводить до того, що провідний виробник ракет може зупинити виробництво, тому що ці чинуші із ДАСУ, Уряду, «Украоборонпром» не можуть вирішити просте питання.

На мою думку, нація повинна об’єднатися навколо виробників зброї, адже без своєї зброї не можливо виграти війну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уряд має терміново вирішити це питання. Інакше наші герої на фронті будуть, як під час Другої світової війни йти в атаку з саперними лопатами.