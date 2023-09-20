Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна вводить ембарго на польські овочі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна вводить ембарго на польські овочі
Із полиць українських магазинів зникуть польські овочі
фото ілюстративне

Україна після п'яти місяців перемовин втратила надію щодо врегулювання питань навколо сільськогосподарської продукції

У найближчі дні Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту і яблука з Польщі. Про це у коментарі польському виданню Rzeczpospolita повідомив заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка.

За словами Качки, Україна після п'яти місяців перемовин втратила надію щодо врегулювання питань навколо української сільськогосподарської продукції. Саме тому 18 вересня український уряд подав позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Наразі український уряд не отримав відповіді Польщі. Для Києва було важливо не тільки те, що Польща продовжила заборону імпорт українського зерна, але й поширила її на додаткові продукти – борошно та крупи.

«Головна причина для нас полягає у тому, аби довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. З самого початку ми не погоджувалися на заборону експорту. Для нас важливо рухатися в правильному напрямку, що означає ведення діалогу з Європейською комісією, як з інституцією, відповідальною за міжнародну торгівлю. У нас також є координаційна платформа. Польща залучена до цього процесу. Тому ми маємо виправдані очікування, що закінчення терміну дії заборони на експорт зерна, у тому числі заходів, запроваджених Україною, буде прийнято усіма країнами-членами. Таким чином, цей позов не спрямований проти Польщі. Йдеться про можливість застосування таких заходів», – сказав Качка.

Він додав, що Україна вирішила обрати такий крок із запровадження ембарго на цибулю, помідори, капусту і яблука з Польщі, аби переконати Варшаву зробити крок назад і погодитися на розроблений у співпраці з Євросоюзом механізм ліцензування торгівлі зерном, за який відповідатиме Україна.

Качка наголосив, що зусилля Києва спрямовані не на погіршення відносин з Польщею, а на те, щоб розробити цивілізовані методи урегулювання диспутів.

Зазначимо, у травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Також Україна заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас пропонує компромісний сценарій.

Читайте також: Українське зерно – перший тест для розширення Євросоюзу
Теги: Польща СОТ зерно Україна овочі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща та Ко не готові зняти ембарго на українське зерно – як треба діяти Україні
Польща та Ко не готові зняти ембарго на українське зерно – як треба діяти Україні
17 вересня, 10:11
Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна Джерело: https://censor.net/ua/n3442962
Польща продовжила ембарго на імпорт українського зерна
12 вересня, 15:27
у Польщі росіяни роблять вигідний бізнес
У Польщі на 40% зросла кількість російських підприємців – Rzeczpospolita
14 вересня, 08:45
Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно
Польща погрожує запровадити безтермінове ембарго на українське зерно
15 вересня, 18:42
Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна
Ембарго на українське зерно: уряд запропонував компроміс Польщі, Угорщині та Словаччині
Вчора, 13:45
Експорт зерна: Польща готова блокувати вступ України до ЄС
Експорт зерна: Польща готова блокувати вступ України до ЄС
18 вересня, 12:28
Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшава вважає свої дії щодо заборони імпорту українського зерна виправданими
Україна подала позов до СОТ через заборону імпорту зерна. Польща відреагувала
Вчора, 00:26
Варшава вже витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу сім'ям з України, які втекли від війни
Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України
Вчора, 23:02
Анджей Дуда прокоментував ембарго на українське зерно
Дуда: Україна схожа на потопельника, який може затягнути Польщу на глибину
Сьогодні, 00:09

Економіка

Україна вводить ембарго на польські овочі
Україна вводить ембарго на польські овочі
Румунія планує заборонити імпорт кількох видів агропродукції з України
Румунія планує заборонити імпорт кількох видів агропродукції з України
Глава Пентагону назвав загальну суму військової допомоги Україні
Глава Пентагону назвав загальну суму військової допомоги Україні
Україна достроково накопичила необхідний запас газу для опалювального сезону
Україна достроково накопичила необхідний запас газу для опалювального сезону
Для імпорту електроенергії взимку потрібна лібералізація енергоринку – «Укренерго»
Для імпорту електроенергії взимку потрібна лібералізація енергоринку – «Укренерго»
Мінфін може запровадити в Україні польську модель оподаткування ФОПів
Мінфін може запровадити в Україні польську модель оподаткування ФОПів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
32K
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
29K
Україна відмовилася від нового траншу Leopard з Німеччини – Spiegel
23K
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
19K
Виплати 1000 євро для біженців: у якій країні можна отримати
11K
Бідних тут не чекають. Rozetka встановила мінімальний чек для клієнтів

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
18 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту