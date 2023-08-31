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Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Коли Кремль піде на мобілізацію?

glavcom.ua
Росіяни й далі покірно йдуть на смерть
фото з відкритих джерел

Росія може щомісяця відправляти на фронт для поповнення втрат від 30 до 40 тисяч осіб

Питання масового призову громадян РФ активізувалося ближче до осені. Адже попередня хвиля відправки мобіків на фронт закінчилася. Є втрати, є відсутність успіхів у наступальних діях. І поки що російська пропаганда створює для населення «образ успіху» у вигляді «утримання територій».

Але мобілізація вже йде. На даному етапі з метою поповнення втрат і у форматі «непомітному» для мешканців РФ в її кордонах (1991 року). Для розуміння суті варто звернутися до історії 2022 року. Коли Кремль дав добро на швидке розгортання індустрії ПВК. Тоді, до осені армія РФ протрималася завдяки загонам БАРС, найманцям (у приватних компаніях) з депресивних регіонів і, з липня місяця, ув'язненим.

У результаті Кремль відносно спокійно пройшов щорічну електоральну кампанію і мобілізація була оголошена в жовтні.

Яка ситуація у 2023 році?

Логіка дій Москви ідентична. Тільки поле для мобілізації дещо ширше. Не виключаючи категорії, вже використані роком раніше. І тут я ще кілька місяців тому опонував низці «оптимістичних» українських спікерів і журналістів, які говорили, що, мовляв, «зеки закінчилися». НІ! Це поновлюваний ресурс. Детально описував у тематичному відео «скільки зеків може закликати Путін». Тут дам коротке резюме щодо прихованої мобілізації:

1. У РФ змінилося законодавство і тепер є легальна можливість призивати і запрошувати на контракт ув'язнених. Ба більше, у 2023 році норми було доповнено можливістю «звільнення від відповідальності» осіб, щодо яких ведеться розслідування. Для розуміння – це підозрювані та обвинувачені, чия вина ще не доведена судом. Але вони можуть підписати контракт і переслідування припиняється. Ба більше, з'явилася інформація про те, що російські адвокати активно пропонують такий варіант. Через кримінальне переслідування в РФ щорічно проходить близько 600 тисяч осіб. За потреби можна «збільшити» число з прицілом на такий специфічний рекрутинг. Разом з ув'язненими Кремль може розраховувати не менше ніж на 100-120 тисяч протягом року.

2. Законодавчо було дозволено залучати на контракт іноземних громадян. Насамперед ідеться про мігрантів із країн Центральної Азії. І такі вже потрапляли навіть у полон. Це близько 20 тисяч на рік із можливістю кратного збільшення кількості призваних у майбутньому.

3. Найнеприємніше для нас – громадяни України, які перебували на території РФ, й так само мобілізація на захоплених українських територіях. Така мобілізація, повторю, «непомітна» для жителів Росії. Але вона болюча для нас – на лінію фронту проти захисників України виставляють громадян нашої країни. Може йтися про десятки тисяч.

4. Природно, залишки «армійських корпусів» так званих «ДНР» і «ЛНР». Тут у РФ у принципі не було жодних обмежень і раніше. Питання лише в тому, що мобілізаційний ресурс цієї території обмежений.

5. Продовження практики найму на контракт жителів депресивних регіонів Росії.

Таким чином, сумарно, Росія може щомісяця відправляти на фронт для поповнення втрат від 30 до 40 тисяч осіб. Достатньо, щоб «дотягнути до осені», але недостатньо для більш амбітних планів.

Передумови мобілізації та можливі терміни

А амбіції в Росії ще є. Кремль намагається шантажувати світ затяжною війною. І тут потрібна «історія успіху» як мотиватор для власного населення і аргумент на користь заморозки для західних партнерів України. Наприкінці 2022 року, якщо пам'ятаєте, була російська ідея перекинути Сили оборони України на Бахмутському напрямку і розвивати наступ у бік Слов'янська і Краматорська. Соледар і Бахмут росіяни взяли. А далі сил не вистачило. Та й образ «перемоги» виявився змазаним, оскільки всі лаври привласнив Пригожин.

Путіну потрібна нова активізація і нова «перемога». Особливо перед виборами. Тобто Росія намагатиметься наступати. Із застереженням – не створюючи завищених надій у населення. Тобто пропаганда говоритиме про «активну оборону», не озвучуючи амбітних цілей. А будь-який, навіть тактичний успіх буде звеличуватися як прояв управлінського генія царя.

Але до осінніх виборів проводити мобілізацію ризиковано. Ризиковано і перед президентськими. Вибори Путіна призначені на 17 березня 2024 року. Для того, щоб населення «забуло» шок від мобілізації, такий захід має завершитися не пізніше середини грудня. Ось і виходимо на можливі дати нової мобілізації в Росії – з жовтня по листопад. Далі місяць підготовки нашвидкуруч і спроба активізації на фронті взимку 2024 року.

Плани Кремля на активну кампанію, природно, можуть змінитися. Причина – результати дій ЗСУ. Але, незалежно від планів і бажання «масштабної перемоги», закликати нових солдатів Кремлю доведеться.

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Теги: росія вибори пропаганда армія путін мобілізація

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Ігор Тишкевіч

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