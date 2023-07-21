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«Вагнерівці» у Білорусі можуть звести базу біля кордону з Україною – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Вагнерівці» у Білорусі можуть звести базу біля кордону з Україною – ISW
Терористів «Вагнера» депортували з РФ
фото з відкритих джерел

«Вагнерівці» провели обстеження території для облаштування нової бази

ПВК «Вагнер» може відкрити ще одну базу в Білорусі в Гомельській області поблизу кордону з Україною. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, Центр національного спротиву повідомив 20 липня, що в районі міста Наровля у Білорусі почалося будівництво ще однієї бази «Вагнера», а 19 липня «вагнерівці» провели обстеження території поблизу Дятлика, що приблизно за 2 км від кордону Білорусі з Україною.

Аналітики ISW зазначили, що візуального підтвердження будівництва в цій зоні не спостерігається.

Раніше білоруське підпілля повідомляло, що в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп «Вагнер». Під час цих робіт відбулась сутичка між місцевими прикордонникам та терористами з ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, що «вагнерівці» розпочинають тренування біля кордонів Польщі.

За наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі. Там зараз за різними оцінками знаходиться 2000-3000 вагнерівців. До відома, 19 липня у Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців».

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Теги: Білорусь війна Україна ПВК Вагнера

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