На полігоні у Криму гримлять вибухи
Уночі та вранці в Криму пролунала серія вибухів
У понеділок, 24 липня, на полігоні у селищі Вольне в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму гримлять вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Так, телеграм-канал «Крымский ветер» пише про звуки, схожі на детонацію.
Вибухи чути також у Джанкої та Червоногвардійському.
Про вибухи поблизу Джанкоя повідомлялося також близько другої години ночі.
Окупаційна влада Криму поки що не надає інформацію про вибухи.
Як повідомлялося, у ніч на 24 липня у кількох районах тимчасово окупованого Криму було чутно вибухи.
Звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводженіякі кулеметною, або автоматною чергою.
Нагадаємо, 22 липня у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Було ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.
Крім того, як повідомлялося, є прильоти по нафтобазі в Октябрському.
Коментарі — 0