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На полігоні у Криму гримлять вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На полігоні у Криму гримлять вибухи
Вибухи у Криму почастішали
фото ілюстративне

Уночі та вранці в Криму пролунала серія вибухів

У понеділок, 24 липня, на полігоні у селищі Вольне в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму гримлять вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Так, телеграм-канал «Крымский ветер» пише про звуки, схожі на детонацію.

На полігоні у Криму гримлять вибухи фото 1

Вибухи чути також у Джанкої та Червоногвардійському.

Про вибухи поблизу Джанкоя повідомлялося також близько другої години ночі.

Окупаційна влада Криму поки що не надає інформацію про вибухи.

Як повідомлялося, у ніч на 24 липня у кількох районах тимчасово окупованого Криму було чутно вибухи.

Звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводженіякі кулеметною, або автоматною чергою. 

Нагадаємо, 22 липня у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Було ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.

Крім того, як повідомлялося, є прильоти по нафтобазі в Октябрському.

Теги: Крим вибух війна

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