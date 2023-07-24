На полігоні у Криму гримлять вибухи

Уночі та вранці в Криму пролунала серія вибухів

У понеділок, 24 липня, на полігоні у селищі Вольне в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму гримлять вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Так, телеграм-канал «Крымский ветер» пише про звуки, схожі на детонацію.

Вибухи чути також у Джанкої та Червоногвардійському.

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Про вибухи поблизу Джанкоя повідомлялося також близько другої години ночі.

Окупаційна влада Криму поки що не надає інформацію про вибухи.

Як повідомлялося, у ніч на 24 липня у кількох районах тимчасово окупованого Криму було чутно вибухи.

Звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводженіякі кулеметною, або автоматною чергою.

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Нагадаємо, 22 липня у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Було ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.

Крім того, як повідомлялося, є прильоти по нафтобазі в Октябрському.