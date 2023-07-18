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Кремлівська пропаганда працює цілодобово: що відбувається на деокупованій Херсонщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кремлівська пропаганда працює цілодобово: що відбувається на деокупованій Херсонщині
Щодня мешканці Херсонщини змушені дивитися російські пропагандистські ролики, які розбавляються іншим контентом
фото: armyinform.com.ua

Пропагандистські ролики розраховані не тільки на військових, але також на цивільне населення

Деокупована правобережна Херсонщина потерпає не лише від наслідків підриву дамби та щоденних обстрілів: росіяни щоденно транслюють пропагандистські ролики попри те, що вже не займають цю частину української території. Про це повідомила медіаекспертка Міжнародного центру протидії російській пропаганді Валентина Бикова.

Росіяни щоденно транслюють пропагандистські ролики: сім-вісім роликів довгі, тривалістю по дві-три хвилини, близько 15-20 коротких роликів, які змішують із трансляцією російської та закордонної музики. Бикова зазначила, що приблизно 15-20 хвилин люди слухають музику, а потім дві-три хвилини потерпають від пропаганди. Пропагандистські ролики розраховані не тільки на військових, але також на цивільне населення.

«Пропаганда розрахована виключно на російськомовне населення, адже всі ролики транслюются саме російською. За доволі тривалий час перебування на Херсонщині не почула жодного такого ролика українською. Отже, не вважають україномовних своєю цільовою аудиторією, і це добре», – каже Бикова.

У роликах лунають словосполучення «київська хунта», «ви захищаєте родини Байдена та Зеленського», «злобні націоналісти» та інші популярні наративи російської пропаганди.

«Автори роликів знаходяться у пастці намальованої російською пропагандою картині світу. Отже, цей контент переважно може вплинути на людину, яка живе саме в такій парадигмі. Особисто мене вкурвила рекомендація «не користуватись державними бомбосховищами», – каже Бикова.

«Те, що текст роликів «трохи по-деб*льному написан», не скасовує того факту, що тривале прослуховування будь-якої муті все одно відкладається десь на підкірці», – додала експертка.

Бикова зазначає, що питанням трансляції російської пропаганди слід займатися так же ретельно, як і забезпеченням фізичної безпеки мешканців Херсону та Херсонщини. Вона додала, що після звільнення тимчасово окупованих територій українці зустрінуть таку ж проблему – і її треба буде розв'язувати за допомогою фахівців з контрпропаганди, а також лінгвістів, соціологів, психологів та інших дотичних фахівців.

Нагадаємо, що в Херсоні через декілька місяців після визволення міста від російських загарбників за допомогою цифрових телепередавачів Т2 без проблем можна зловити російські канали. Зловити російські телеканали можна на тих частотах, де були українські канали до окупації.

Теги: пропаганда Херсонщина

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