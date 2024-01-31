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До Києва приїхала заступниця держсекретаря США

Катерина Іванова
glavcom.ua
До Києва приїхала заступниця держсекретаря США
Посол США Бріджит Брінк та заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд
фото: Посольство США в Україні

Вікторія Нуланд прибула з робочим візитом до Києва: це другий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення

У середу, 31 січня, до України прибула заступниця Ентоні Блінкена Вікторія Нуланд. Про це повідомляє Посольство США в Україні.

Вікторія Нуланд під час свого візиту до України зустрінеться з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством.

«Вітаю з поверненням в Україну Заступницю Державного секретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні», – написала Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Це другий візит заступниці держсекретаря США до України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Минулого разу Нуланд приїжджала в Київ на початку грудня 2022 року. Тоді вона два дні перебувала в Україні та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем, головою ОП Андрієм Єрмаком, багатьма іншими міністрами, топ-чиновниками та нардепами, представниками громадянського суспільства, а також приватним бізнесом, який розробляє високотехнологічні рішення для української армії.

Раніше до Києва прибули інспектори з Америки.

«Рада знову вітати в Києві трьох генеральних інспекторів від міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами й українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США», – написала Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Американські представники наглядатимуть за розподілом допомоги, яку надали США Україні.

Стало відомо, що генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні. Під час зустрічі генсек підкреслив, що сильний блок НАТО відповідає стратегічним інтересам США та наголосив на важливості надання фінансової допомоги Україні.

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Теги: Вікторія Нуланд посол українці Курт Волкер Ентоні Блінкен Бріджит Брінк

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