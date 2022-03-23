Sharp припиняє постачання електроніки в РФ

Японський виробник заявив не буде продавати продукцію в Росії

Бізнес продовжує покидати країну-окупантку

Японський виробник електроніки Sharp заявив про припинення постачання своєї продукції до Росії. Причиною тому є повномасштабне російське вторгнення в Україну. Про це йдеться в заяві компанії.

«Ми як Sharp Group глибоко стурбовані поточним конфліктом, що розвивається в Україні. Ми посилаємо наші молитви всім жертвам конфлікту та щиро бажаємо якнайшвидшого мирного вирішення. Щоб підтримати гуманітарну програму, наші підприємства також будуть робити місцеві пожертви на благодійні організації, які беруть участь у цій роботі, поряд із індивідуальними зусиллями щодо надання допомоги. Наразі Sharp Group призупиняє поставки в Росію через конфлікт. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та вживатимемо адекватних заходів на основі духу нашої хартії корпоративної поведінки Sharp Group», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Bosch припиняє поставку своїх автозапчастин в Росію.

Також одна з найбільших нафтосервісних компаній іде з РФ.

Крім того, LG та ще низка компаній призупиняють роботу в РФ.

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