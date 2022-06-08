Відмінність Заходу від Сходу. Куди рухатись Україні?
Наша держава можлива тільки як частина цивілізаційного Заходу
Знаєте, що є ключовим розподілом Заходу та Сходу (чи ширше – Заходу та не-Заходу)? Ключовою цивілізаційною, якісною, та ціннісною відмінністю?
Вміння розділяти суспільне та приватне. Навіть в дрібницях.
Захід – це «ось тут моє, ось тут твоє, ось тут спільне, про яке ми домовимось разом».
Схід – це «а коли ти вже вийдеш заміж?». Схід – це «атвєть за патли». Схід – це «а чого в тебе вдома портрет вождя не висить?».
Схід виходить з постулату, що можна втручатися в чуже особисте, якщо це справа блага, правильна, якщо ти наставляєш на шлях істинний (себто, на той, на якому ти сам).
Захід виходить з постулату, що саме залізання до чийогось privacy – справа вже настільки неблага, що далі нема про що говорити. Бо fighting for peace is like fcking for virginity.
Я завжди вірив та вірю, що нормальна Україна можлива тільки як частина цивілізаційного Заходу. І я готовий за це поборотися.
Джерело: блог Віктора Трегубова