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    Думки вголос

    Відмінність Заходу від Сходу. Куди рухатись Україні?

    Українці борються за права та свободи Західного світу - Відмінність Заходу від Сходу. Куди рухатись Україні?
    Українці борються за права та свободи Західного світу
    фото з відкритих джерел

    Наша держава можлива тільки як частина цивілізаційного Заходу

    Знаєте, що є ключовим розподілом Заходу та Сходу (чи ширше – Заходу та не-Заходу)? Ключовою цивілізаційною, якісною, та ціннісною відмінністю?

    Вміння розділяти суспільне та приватне. Навіть в дрібницях.

    Захід – це «ось тут моє, ось тут твоє, ось тут спільне, про яке ми домовимось разом».

    Схід – це «а коли ти вже вийдеш заміж?». Схід – це «атвєть за патли». Схід – це «а чого в тебе вдома портрет вождя не висить?».

    Схід виходить з постулату, що можна втручатися в чуже особисте, якщо це справа блага, правильна, якщо ти наставляєш на шлях істинний (себто, на той, на якому ти сам).

    Захід виходить з постулату, що саме залізання до чийогось privacy – справа вже настільки неблага, що далі нема про що говорити. Бо fighting for peace is like fcking for virginity.

    Я завжди вірив та вірю, що нормальна Україна можлива тільки як частина цивілізаційного Заходу. І я готовий за це поборотися.

    Джерело: блог Віктора Трегубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відмінність Заходу від Сходу. Куди рухатись Україні?