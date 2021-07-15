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    Думки вголос

    Маніпуляції навколо легалізації медичного канабісу

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

    •  glavcom.ua
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    Маніпуляції навколо легалізації медичного канабісу

    Про легалізацію виробництва наркотичних препаратів та напівнаркотичної продукції широкого вжитку

    Друзі, під моїм зверненням до Верховної Ради з’явилась достатньо велика кількість коментарів на підтримку законопроекту про легалізацію канабісу в Україні. Хочу дати відповідь на більшість цих дописів та спростувати тиражовані деякими ЗМІ маніпуляції.

    Під прикриттям нібито турботи про тяжкохворих пацієнтів та полегшення їх страждань в реальності йдеться про легалізацію в Україні багатомільярдної індустрії виробництва наркотичних препаратів та напівнаркотичної продукції широкого вжитку, споживачами якої, в першу чергу, стануть не хворі, а молодь і навіть діти.

    Значні ресурси вкладаються в пропаганду «унікальних властивостей» канабісу. Людей вводять в оману, прикриваючись тезами, що полегшення стану тяжкохворих не відбудеться доки не буде запущене промислове виробництво канабісу без будь-якого контролю і обмежень.

    В чому полягають маніпуляції?

    В Україні, як і в інших країнах, використовуються в лікувальних цілях багато медичних препаратів, виготовлених з опійного маку – це широкий спектр знеболюючих засобів. Але для того, щоб застосовувати їх у лікувальних цілях ніхто не вносить закон про легалізацію опію, морфію чи героїну, які як були, так і залишаються в переліку наркотичних засобів, заборонених для безконтрольного вжитку. Відсутність легалізації вирощування опійного маку та виробництва похідних з нього не заважає використовувати препарати із вмістом опію в медицині та отримувати їх хворими за рецептом лікаря.

    Те саме стосується медичного застосування будь-яких ліків, зокрема, і ліків з канабісом. Вони також мають пройти перевірку та ліцензування в системі МОЗ, підтвердити свою ефективність при лікуванні та безпечність при застосуванні. Після чого їх можна буде отримати за рецептами лікарів. Для цього немає потреби в окремому законі для легалізації канабісу та виробленої з нього продукції, а також створення неконтрольованого ринку коноплі/марихуани для зростання прибутків наркоділків.

    Щодо побажань, озвучених у деяких дописах болю та важких хвороб для моєї родини. Хочу повідомити цим доброзичливим добродіям, що моя дружина пройшла надзвичайно важке лікування онкології. Але біль вона знімала зареєстрованими в Україні легальними лікарськими препаратами.

    Джерело: сайт Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: діти закон наркотики молодь
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    Маніпуляції навколо легалізації медичного канабісу