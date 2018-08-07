Жодне належне наукове дослідження не змогло довести, що гомеопатичні препарати працюють

Уляна Супрун В.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільша небезпека полягає в тому, що популярність гомеопатії дуже стійка

Обіцяли, що будемо писати про гомеопатію доти, доки в коментарях не припиняться суперечки щодо її ефективності. Обіцянку виконуємо.



Жодне належне наукове дослідження не змогло довести, що гомеопатичні препарати справді працюють. Проте в світі є тисячі людей, які вірять в дієвість гомеопатії та вперто продовжують лікувати хвороби гомеопатичними препаратами чи схожими недоказовими методами.



Найчастіше лікують застуду, мігрень чи депресією. Проте найстрашніше те, що віра в силу гомеопатії спонукає людей з тяжкими хворобами також використовувати її для лікування. Як у випадках з серйозними хронічними захворюваннями чи онкологією.



Відмовлятись від дієвого та доказового лікування за наявності серйозних захворювань - небезпечно для життя. У цьому випадку час - безцінний. Підтвердженням цьому є останні наукові дослідження. Відмова від доказового лікування на користь альтернативних методів в багатьох випадках має навіть летальні наслідки (https://goo.gl/M1waT8).

Наприклад, люди з онкологічними захворюваннями, що лікувались гомеопатією, вмирали з вдвічі більшою ймовірністю ніж ті, що не приймали такі ліки взагалі. Як пояснюють науковці, це відбувається бо пацієнти, що вирішують на користь альтернативних методів, відмовляються від прийому справді діючої терапії. Або ж звертаються за допомогою значно пізніше.



Найбільша небезпека полягає в тому, що популярність гомеопатії дуже стійка. При тому, що зараз ми живемо в час, коли дослідження в галузі медицини досягли неймовірних результатів та не стоять на місці. Поряд з цим існує феномен гомеопатії - методу, що не лікує, але прибутки від продажу якого, вимірюються мільярдами доларів щорічно.



МОЗ України не закуповує гомеопатію за кошти платників податків. Проте ніхто не може вберегти всіх пацієнтів від неправильного вибору, крім них самих. Довіряйте тільки тим засобам лікування, які довели свою ефективність.



Як не працює гомеопатія: https://goo.gl/3UCJR1

Докладне пояснення про гомеопатію на сайті Міністерство охорони здоров'я України: https://goo.gl/7bA6DY

Джерело: блог Уляни Супрун

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