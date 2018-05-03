Остеохондроз - великий комерційний міф

Остеохондроз - діагноз, з яким ви можете лікуватися дуже довго і ніяк не вилікуватися.

Він твердо стоїть в списку разом з дисбактеріозом та вегето-судинною дистонією (ВСД) і є великим комерційним міфом сучасності.

Пояснюємо що таке остеохондроз насправді:

В міжнародній класифікації хвороб остеохондроз існує (https://bit.ly/2HKG96z), проте його специфіка суттєво відрізняється від того, як його трактують деякі лікарі в Україні. Це група рідкісних захворювань, що пов’язані з порушенням нормального розвитку росту кісток з ураженням центрів окостеніння в епіфізі. Як правило, починається в дитинстві як дегенеративний або некротичний стан (https://bit.ly/2HGRZe3). Як приклади можуть бути хвороба Пертеса, хвороба Осгуда-Шляттера, хвороба Шейермана.

В Україні ж, відвідуючи лікаря, який не послуговується міжнародними протоколами, на скарги про біль у спині пацієнт може почути, що в нього остеохондроз.

Як результат, для лікування призначається дообстеження (рентген, МРТ), знеболювальні препарати та інші дороговартісні методи, що в цілому досить сильно б’ють по кишені пацієнтів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) біль в спині - одна з найбільш поширених причин звернення пацієнтів за медичною допомогою (https://bit.ly/2r2hoZd). Коли пацієнт у західних країнах звертається з такими скаргами, лікарі використовують симптоматичний діагноз – «back pain» (просто біль в спині), при якому рекомендують максимальне збереження фізичної активності, лікувальні вправи або нестероїдні знеболювальні препарати.

Додаткове обстеження призначають тільки тоді, коли пацієнт повідомляє про відповідні симптоми, прикладом яких є порушення чутливості кінцівок, слабкість в м’язах, порушення функції органів тазу, поява болю вночі (https://bit.ly/2KrBsws). Зазвичай ці симптоми виникають за наявності серйозної патології хребта, проте виявляють їх не більш ніж в 1% випадків. Такі патології включають пухлинні захворювання, переломи, гнійно-запальні процеси, туберкульоз. Болі в спині можуть виникати також і при захворюваннях внутрішніх органів і не мати відношення до хребта (як захворювання підшлункової залози, нирок, органів тазу).

Якщо у вас болить спина, перш за все рекомендуємо (https://bit.ly/2zscg6x):

Залишатись рухливим наскільки це можливо та намагатися продовжувати свою щоденну діяльність. Тривала відсутність активності може погіршити стан

Виконувати прості вправи для спини (приклади вправ можна знайти тут https://wb.md/2FP3YZ7)

Приймати протизапальні знеболювальні засоби (після консультації з вашим лікарем)

Хибною є думка, що сильний біль потребує агресивного знеболення. Краще починайте зі звичайного знеболювального препарату. За результатами досліджень, сильні знеболювальні, які, наприклад, містять опіоїди, не забезпечують більш ефективного полегшення болю та мають більший потенціал для заподіяння шкоди організму (https://bit.ly/2HLTmId).

Якщо біль не зникає протягом місяця, заважає виконувати щоденну діяльність та з часом погіршується - лікар призначить додаткове лікування

Плануємо надалі більше розкривати тему болю в спині та способів лікування, щоби ви могли краще знати власний організм.