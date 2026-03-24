Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Другий фронт РФ: буде чи не буде?

Прийшов час направити свої війська не на Близький Схід, а саме в Україну
Чому часу більше немає

За аналогією з Другою світовою та діями союзників, десь вже підходить час і для відкриття другого антирашистського фронту…

Буде чи не буде? Є об'єктивні чинники, які до цього призведуть, раніше чи пізніше. Ворог не втримається – вони таки полізуть і атакують напряму одну з країн НАТО.

Вони зроблять це не тоді, коли самі будуть готові, а тоді, коли до цього не будуть ще готові європейці. Тому всі роздуми про 2-3 роки вже треба залишити в минулому. Все може статися набагато швидше.

Це не значить, що треба європейцям всю зброю тепер залишати собі! Це значить, що треба так активно надавати зараз Україні військову підтримку, щоб самим не зіткнутися напряму з уже добре підготовленою в боях з українцями російською армією.

І так, прийшов час направити свої війська не на Близький Схід, а саме в Україну. Відповідальність за протидію агресору в Європі – притомне пояснення і для американських союзників.

Годі вже зволікати. Охочі мають, нарешті, стати рішучими!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: фронт ворог війна росія Україна

