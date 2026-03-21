Росія після Telegram взялася за обмеження штучного інтелекту

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Росія після Telegram взялася за обмеження штучного інтелекту
Росіянам можуть залишити «дозволений» ШІ, наприклад, китайські моделі, які планують адаптувати під місцеві вимоги
Закон про обмеження штучного інтелекту може набути чинності з 1 вересня 2027 року

У Росії можуть заборонити або жорстко обмежити використання популярних західних моделей штучного інтелекту, зокрема йдеться про ChatGPT, Gemini та Claude. Про це пише Deutsche Welle, передає «Главком».

Відповідний законопроєкт опублікувало Мінцифри РФ. У документі прямо зазначено: «функціонування трансграничних технологій штучного інтелекту може бути заборонено або обмежено».

Йдеться про всі іноземні ШІ-сервіси, які передають дані користувачів за межі Росії, включно із запитами та діалогами. Саме це російська влада називає головною загрозою.

Водночас росіянам можуть залишити «дозволений» ШІ, наприклад, китайські моделі, які планують адаптувати під місцеві вимоги.

Офіційно нові обмеження пояснюють «захистом громадян від маніпуляцій і дискримінаційних алгоритмів». Однак конкретні підстави для заборони поки що не прописані.

Очікується, що закон може набути чинності з 1 вересня 2027 року.

«Главком» писав, що в РФ почалося дострокове блокування Telegram. Попри офіційні анонси про повне обмеження доступу з 1 квітня, російські користувачі вже зіткнулися з масовими збоями. Технічні проблеми з роботою месенджера зафіксовані у найбільших містах-мільйонниках країни-агресора.

Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.

Росія після Telegram взялася за обмеження штучного інтелекту
Росія після Telegram взялася за обмеження штучного інтелекту
