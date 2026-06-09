Чому історичні дискусії між Києвом і Варшавою загострилися саме зараз

Україні не варто реагувати емоційно на польську гру

Інколи інтуїція підказує більше, аніж глибокий аналіз і прогноз.

Думаю, що всі ці спроби частини польських політиків знов штучно загострити історичні дискусії та питання героїзації в польсько-українських стосунках – це не про УПА чи Армію Крайову.

Скоріше – це підготовка для торгу на шляху приєднання України до ЄС. За цим всим стоять суто політичні й економічні інтереси. Так легше потім заявляти про блокування вступу. Буде весь час пояснення. Побачите…

Щодо позиціі української сторони, то знайдуться й ті, хто буде закликати піти на всі вимоги сусідів, а також і ті, хто скаже: лише симетричні дії! «Око зо око!» І захочуть також політично використати тему для «обʼєднання українців» навколо влади.

Я вже писав, що не можна емоційно та симетрично на це все реагувати й підігрувати, але підлаштовуватись чи змінювати рішення Президента України на ультимативну вимогу також – шлях в нікуди!

Тому, зробили крок (наскільки він був «продуманий», зараз вже всім очевидно… цікаво, хто саме підказав таку «своєчасну» ідею?!), присвоїли військовому підрозділу найменування українських героїв – тримайте позицію…

Дозволю собі також нагадати, що є такий інструмент як Консультативний Комітет Президентів України та Республіка Польща. Для цього він і створювався. Прийдеться зустрітися уповноваженим і, мабуть, таки президентам.

А далі – думайте, аналізуйте, прогнозуйте й оцінюйте наслідки рішень і свої наступні ходи заздалегідь!