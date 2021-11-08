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    Іран почав військові навчання біля Перської затоки

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    Іран почав військові навчання біля Перської затоки

    Військові навчання на узбережжі Ірану в Оманській затоці покликані продемонструвати військову міць країни і її готовність пр

    Іранські військові почали навчання біля гирла Перської затоки. Навчання охоплюють територію від східної частини Ормузької протоки до північної частини Індійського океану і частини Червоного моря. Про це пише Reuters з посиланням на заяву адмірала Махмуда Мусаві.

    Зазначається, що військові навчання на узбережжі Ірану в Оманській затоці покликані продемонструвати військову міць країни і її готовність протистояти нашим ворогам.

    Водночас починаючи з 2018 року в Перській затоці відбуваються періодичні зіткнення між збройними силами Ірану і США. Це сталося після того, як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерного пакту і ввів жорсткі санкції проти Ірану.

    Нові санкції проти Ірану введені кілька днів по тому після того, як Тегеран висловив готовність відновити перервані в червні переговори у Відні щодо його атомної програми. Представник МЗС Ірану в цьому зв'язку розкритикував «суперечливу поведінку» адміністрації президента США Джо Байдена.

    «Вводячи санкції, Вашингтон посилає сигнал, що не викликає ніякої довіри», – зазначив він.

    Нагадаємо, чотири країни закликали Іран повернутися до ядерної угоди.

    Як відомо, США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, «терпіння в США закінчується».

    Теги: США Іран військові навчання військові навчання
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    Іран почав військові навчання біля Перської затоки