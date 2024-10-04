Війни, голод, нестабільність у світі – чи буде в цих умовах оголошено Нобелівську премію миру 2024?

Зростання насильства у світі щодо премії миру, експерти висловлюють сумнів у тому, що її взагалі цьогоріч комусь присудять

Цьогоріч початок нобелівського тижня, коли оголошуватимуть лауреатів премії у галузях медицини, хімії, фізики, літератури, економіки й миру припадає на 7 жовтня. Це також роковини нападу визнаного у США терористичним угруповання ХАМАС на Ізраїль, що розпалило значний регіональний конфлікт на Близькому Сході, пише Голос Америки.

Якщо всі інші п'ять галузей отримають своїх лауреатів, то через зростання насильства у світі щодо премії миру, експерти висловлюють сумнів у тому, що її взагалі цьогоріч комусь присудять. За свою історію Нобелівський комітет 19 разів відмовляв у присудженні премії, востаннє – в 1972 році.

«Я дивлюся на світ і бачу стільки конфліктів, ворожнечі та конфронтації, що мені цікаво, чи це рік, коли у Нобелівській премії миру слід відмовляти», – сказав Ден Сміт, директор Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Окрім подій на Близькому Сході, Сміт виділяє війну в Судані та ризик голоду там, продовження війни Росії в Україні та найшвидша з часів Другої світової війни гонка озброєнь. «Тенденція йде в неправильному напрямку. Можливо, було б правильно привернути увагу до цього, відмовившись від премії миру цього року», – вважає Сміт.

Однак Хенрік Урдал, директор Інституту дослідження проблем миру в Осло, каже, що відкликання Нобеля з миру було б помилкою, адже премія «можливо, є більш важливою як спосіб просування та визнання важливої роботи заради миру».

Оголошення починаються в понеділок з премії з фізіології або медицини, а в наступні дні йдуть премії з фізики, хімії, літератури та миру. Нагороду з економіки буде оголошено 14 жовтня. Оглядачі кажуть, що цьогоріч премією у кількох галузях наук можуть бути відзначені досягнення у розвитку штучного інтелекту.

Нагадаємо, вперше в історії України у 2022 році Нобелівську премію миру було присуджено українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод».

Цю нагороду українська організація розділила із правозахисником Алесем Беляцьким з Білорусі і російській правозахисній організації «Меморіал». Рішення комітету розділити нагороду між представниками України, яка бореться проти повномасштабного вторгнення Кремля за сприяння Мінська, та Росії й Білорусі було розкритиковане низкою українських і західних оглядачів.

Нобелівську премію миру присуджують людині чи організації за внесок у згуртування народів, знищення рабства, за скорочення кількості армій та розвиток мирних ініціатив, за досягнення у боротьбі з міжетнічними конфліктами чи кліматичними загрозами, а також за заслуги у сфері демократії та прав людини.

«Голос Америки»