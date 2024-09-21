Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму

Зеленський: Є окрема операція, частиною якої було руйнування угрупування російського флоту у Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відбуваються деякі процеси щодо ізоляції Криму та є окрема операція щодо руйнування російського флоту у Чорному морі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Відбуваються деякі процеси щодо ізоляції Криму. Є окрема операція, частиною якої було руйнування угрупування російського флоту у Чорному морі», – йдеться у заяві.

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».