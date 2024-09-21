Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський: Є окрема операція, частиною якої було руйнування угрупування російського флоту у Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відбуваються деякі процеси щодо ізоляції Криму та є окрема операція щодо руйнування російського флоту у Чорному морі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Відбуваються деякі процеси щодо ізоляції Криму. Є окрема операція, частиною якої було руйнування угрупування російського флоту у Чорному морі», – йдеться у заяві.

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».

Читайте також:

Теги: Крим Чорне море Україна росія війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримка американської допомоги обмежує ЗСУ в обороні – ISW
Затримка американської допомоги обмежує ЗСУ в обороні – ISW
17 вересня, 06:46
ЗМІ: Уряд Кіпру не знав, що Коломойський мав справу про ухилення від сплати податків у Росії
Кіпр визнав недійсним громадянство Ігоря Коломойського – ЗМІ
14 вересня, 23:28
За словами Зеленського, Росія складно реагує на запити щодо звільнення наших політичних в'язнів
Зеленський назвав необхідну умову для звільнення політичних в'язнів з полону РФ
11 вересня, 19:57
Залишки двигуна, який використовувався для керування північнокорейською балістичною Hwasong-11, що була використана під час нападу на Україну 6 серпня
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
11 вересня, 18:57
Раніше за доставку нафти до пунктів в Угорщині та Словаччині відповідала російська сторона
Угорщина зможе транспортувати російську нафту через Україну – Bloomberg
9 вересня, 20:36
Росія зменшує відвантаження нафти
Морський експорт російської нафти скоротився до мінімуму за місяць – Bloomberg
4 вересня, 09:25
Минулого тижня Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію
Глава МАГАТЕ Гроссі прямує на Запорізьку АЕС
3 вересня, 10:23
Просвітник із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян
Просвітник із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян Інтерв’ю
31 серпня, 20:00
Зеленський підписав указ, що продовжує ще на 10 років обмеження стосовно проросійських медійних діячів
Зеленський продовжив на 10 років санкції проти Пушиліна, Шарія і Гужви
22 серпня, 07:57

Політика

Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму
Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму
Ротація в ЗСУ: президент зробив заяву
Ротація в ЗСУ: президент зробив заяву
Зеленський повідомив, що «план перемоги» вплине на дипломатичні відносини з Росією
Зеленський повідомив, що «план перемоги» вплине на дипломатичні відносини з Росією
Байден прийме важливе рішення для України? Анонс від Зеленського
Байден прийме важливе рішення для України? Анонс від Зеленського
Зеленський розповів, що очікує від зустрічі з Камалою Гарріс
Зеленський розповів, що очікує від зустрічі з Камалою Гарріс
Україна втратила 80 тисяч військових? Президент прокоментував дані американських журналістів
Україна втратила 80 тисяч військових? Президент прокоментував дані американських журналістів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
33K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2024
20K
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
17K
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Сьогодні, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Вчора, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Вчора, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Вчора, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Вчора, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Вчора, 14:10

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua