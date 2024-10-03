Війна на Близькому Сході. Чим це загрожує Україні?

Тель-Авів хоче розгромити усі проіранські сили до очікуваної появи в Ірану ядерної зброї

Дії Ізраїлю створюють на Заході радше сприятливий політичний контекст для воєнної стратегії України

Мілітарні уроки операції Ізраїлю у Лівані важливі, але її міжнародні наслідки (зокрема й для України) неоднозначні: воєнний огляд КБФ.

Триває безпрецедентна війна Ізраїлю проти ліванського проіранського руху «Хезболла»: від «дистанційної» нейтралізації цілої верхівки організації до наземного вторгнення у Ліван.

Ізраїльська ППО здебільшого відбила масований ракетний удар Ірану. Тегеран відмовився задіяти регулярні наземні сили для допомоги «Хезболлі».

Менш інтенсивна повітряна війна розгорілася з хуситами (іранськими проксі в Ємені) та проіранськими силами у Сирії та Іраку.

Фахівці очікують стратегічних наслідків, у тому числі незворотних, для Близького Сходу та цілого світу:

Захід тепер ще більше «відволікатиметься» від російсько-української війни. Зокрема, на оборону Ізраїлю й гуманітарну допомогу Лівану відволікатимуться ресурси.

США знову надали Ізраїлю не лише сучасну зброю без обмежень на використання, а й прямий військовий захист (у вигляді ППО).

Дії Ізраїлю створюють на Заході радше сприятливий політичний контекст для воєнної стратегії України, зокрема для контрударів углиб Росії та Курської операції.

Постало питання про воєнно-політичну поразку Ірану: засадничо антиізраїльської регіональної супердержави, що не змогла захистити мережу своїх десятиліттями будованих проксі-армій по Близькому Сході. Глобальні наслідки неоднозначні: Москва може спробувати врятувати союзника (зокрема, глибшою військово-технічною та розвідувально-підривною співпрацею), а Захід і Україна зацікавлені його доконати.

Під загрозою виживання режим Асада у сусідній Сирії, де росіяни мають військові бази (а Туреччина – критичні безпекові інтереси).

Головні воєнно-стратегічні уроки: