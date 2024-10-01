США допомагатимуть Ізраїлю збивати іранські ракети

Джо Байден та Камала Гарріс стежать за нападом Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден наказав американським військовим допомагати Ізраїлю збивати іранські ракети. Про це повідомляє The Time of Israel.

Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежать за нападом Ірану на Ізраїль та регулярно отримують оновлення від своєї команди національної безпеки, пише видання.

Нагадаємо, що ввечері 1 жовтня Іран запустив зі своєї території понад 400 ракет в бік Ізраїлю. Згодом у Тель-Авіві пролунали вибуху.

До того ж напередодні повідомлялося, що Іран готовий здійснити атаку на Ізраїль найближчими годинами. Однак Ізраїль був поінформований про підготовку до атаки урядом США.

До слова, в ніч проти 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.