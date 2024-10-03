Видання зазначає, що зупинити початок війни може Ізраїль

Після масованого ракетного удару Ірану по Ізраїлю 1 жовтня, ситуація на Близькому Сході загострилася до межі. Людство опинилося на порозі Третьої світової війни, яку може зупинити лише рішучі дії Ізраїлю за підтримки Заходу. Про це написав журналіст та редактор The Sunday Telegraph Аллістер Хіт.

«Якщо ви прагнете миру, війна проти Ірану буде необхідна в першу чергу. Якщо ви хочете запобігти ядерному апокаліпсису, іранська атомна програма має бути знищена. Якщо ви прагнете кращого, здоровішого світу, огидні іранські теократи повинні бути знищені», – пише він у своїй колонці для The Telegraph.

За словами Хіта, Ізраїль має не лише право, але й обов’язок знищити іранський режим, який прагне отримати ядерний статус і продовжує підтримувати терористичні організації по всьому регіону. Журналіст вважає, що Іран є «джерелом більшості проблем на Близькому Сході» і союзником Росії та Китаю, що посилює його загрозу.

«Цього не можна допустити. Ізраїль, метою якого є забезпечення власного виживання і виживання єврейського народу, має не лише право, але й обов'язок завдати нищівного удару у відповідь по іранському режиму. Він заслуговує на повну і беззастережну підтримку Заходу», – констатував Аллістер Хіт.

Попри ракетний обстріл, Іран фатально послабив свої позиції, а Ізраїль готується до відповіді. Армія оборони Ізраїлю пообіцяла діяти в обраний нею час, залишаючи відкритими можливості для подальших дій.

Нагадаємо, Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб.