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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Саміт миру у Швейцарії. Країни, за які сумно

glavcom.ua
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15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною
фото: офіс президента

Відсутність представників Китаю в цій ситуації вже не виглядає розумним кроком

Незважаючи на всі ворожі спроби зірвати Саміт миру в Швейцарії – загалом представництво на рівні.

Якщо до завтра змін не буде – то очікується, що у цій представницькій конференції візьмуть участь 100 делегацій (57 глав держав та урядів, 29 міністрів закордонних справ, 6 країн направили своїх повноважних представників).

Індія, Бразилія, Південна Африка також представлені. Відсутність представників Китаю в цій ситуації вже не виглядає розумним кроком.

Могло бути й більше. Зразу впало в око, що участь країн Карибського басейну могла бути значно ширшою. Також це стосується країн Океанії (Мікронезії, Меланезії, Полінезії). Багато хто з них голосував за резолюції в підтримку України в ООН. Позиція кожної важлива.

Дивує відсутність Азербайджану. Адже Україна підтримувала партнерів, коли в них була війна. А от Вірменія, натомість, візьме участь…

Сумно, але вже не дивує відсутність країн Центральної Азії – колишніх республік СРСР. Ніяк вони не можуть подолати свою залежність від Москви. Насамперед боляче за Казахстан.

Так що в цілому – норм. А були б призначені на більш, ніж двадцять вакантних посад Надзвичайні й Повноважні посли України було б краще.

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Джерело
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Теги: саміт війна Україна

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Валерій Чалий

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