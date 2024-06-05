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Вибори в Індії: премʼєр-міністр Нарендра Моді лишається на рекордний третій термін

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вибори в Індії: премʼєр-міністр Нарендра Моді лишається на рекордний третій термін
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вітає своїх виборців біля штаб-квартири Bharatiya Janata Party (BJP) у Нью-Делі, Індія, 4 червня
фото Adnan Abidi/Reuters

У той же час очолювана Моді  партія зазнала удару, не набравши навіть необхідних 272 місць для отримання простої більшості 

Чинний премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді виграв на парламентських виборах. Моді став другим після першого премʼєра Індії Джавахарлала Неру лідером в історії держави, який отримав третій термін поспіль. Про це повідомляє CNN. 

«Сьогодні славний день... Національний демократичний альянс (NDA) збирається сформувати уряд втретє, ми вдячні народу», – сказав Моді.

 У той же час очолювана Моді партія «Бхаратія Джаната» (BJP) зазнала удару, не набравши навіть необхідних 272 місць для отримання простої більшості в нижній палаті парламенту, що складається з 543 депутатів. BJP заявляла про амбітні цілі в 400 місць, однак отримала лише 240.

Через це уряд, імовірно, формуватимуть за допомогою союзників із керівного «Національно-демократичного альянсу», який разом здобув 292 місця.

Як зазначає CNN, це особистий удар для Моді, який із тріумфом пообіцяв отримати на виборах цього року супербільшість у 400 місць

Опозиція Індії, яку багато аналітиків здебільшого списували з рахунків під час опитувань, представила результат як відмову від розкольницького стилю Моді.

Рахул Ганді, лідер Національного конгресу Індії, заявив, що результати дострокових виборів засвідчили, що «країна одностайно і чітко» заявила, що не хоче, щоб Моді та його партія керували країною.

Голосування в Індії розпочалося 19 квітня, проходило в сім етапів і тривало понад шість тижнів.

Нагадаємо, індійські правоохоронці заарештували чотирьох осіб, які вербували найманців на війну проти України та обманом заманювали чоловіків на фронт. За даними слідства, четверо чоловіків працювали у змові для того, щоб вербувати для Росії нових військових.  Чоловіки також були причетні до міжнародної мережі з торгівлі людьми.Четверо чоловіків займалися вербуванням людей та організаційними моментами для добирання їх на фронт. 

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «не проти» відсидіти у в'язниці або перебувати під домашнім арештом за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації. На питання про можливе покарання, яке йому можуть присудити в Нью-Йорку, зокрема ув'язнення, Трамп сказав: «Я не проти». Експрезидент США вважає, що якщо його справді посадять у в'язницю, він «не впевнений, що громадськість це витримає». На його думку «в певний час настане переломний момент».

До слова, 2 червня, в Мексиці відбулися одночасно вибори президента, мера столиці країни, Мехіко, а також губернаторів восьми штатів. Найімовірніше, вперше в історії країну очолить жінка. Про це повідомляє CNN.
За попередніми даними, в боротьбі за президентську посаду лідирує колишня мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум, а її найближчою суперницею є екссенаторка Шочітл Гальвес.

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Теги: парламент саміт Індія вибори міністр

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