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Україна розпочала підготовку до наступного Саміту миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна розпочала підготовку до наступного Саміту миру
Президент України Володимир Зеленський і глава Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд
фото з відкритих джерел

Україна не виключає формат майбутнього мирного саміту за участі Росії

Україна вже готується до проведення наступного Глобального саміту миру. Про це розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

За словами заступника Єрмака, прийдешній саміт у Швейцарії буде інавгураційним, а на наступному буде розглянуто результати першого саміту та «розроблену дорожню карту про те, в який спосіб говорити про мир в Україні».

Заступник глави Офісу президента також зазначив, що Україна не виключає формат такого саміту за участі Росії.

«Ми не виключаємо цього, якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора, і вона не диктуватиме своїх умов, а слухатиме співтовариство», – заявив Жовква.

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії.

Згодом з'явився фінальний список держав-учасниць Глобального саміту миру.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прилетів до Швейцарії, аби взяти участь у Глобальному саміті миру. За словами президента, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

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Теги: Офіс президента саміт росія

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