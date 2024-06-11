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«Бухарестська дев’ятка» може виключити Угорщину зі свого складу через Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На останніх засіданнях «Бухарестської дев’ятки» Угорщина наклала вето на спільні висновки групи, пов’язані зі збільшенням допомоги Україні

Оборонна ініціатива «Бухарестська дев’ятка» обмірковує обмежити Угорщині доступ до майбутніх зустрічей групи через блокування Будапештом рішень про підтримку України. Про це повідомляють Reuters і Financial Times.

Як повідомили FT джерела, знайомі з ходом переговорів, лідери B9 зустрінуться сьогодні в Ризі, і офіційні особи заявляють, що Угорщина знову відмовляється підтримати проєкт заяви, з яким погодилися інші члени альянсу.

«Бухарестська дев’ятка» (B9) заснована у 2015 році, ініціатива включає Болгарію, Чехію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію і Словаччину; всі вони є колишніми членами Радянського Союзу або Варшавського договору, а нині – членами НАТО і ЄС. Мета ініціативи – поглиблення військової співпраці між країнами, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

Як зазначає один зі співрозмовників видання, дискусії про виключення Будапешта «дуже серйозні», додавши, що вони «ймовірно, зустрічаються в такому форматі востаннє».

Натомість інше джерело зазначило, що нещодавні зустрічі характеризувалися «жорсткими» дискусіями і що буде важко організувати майбутні зустрічі, якщо вони не стануть більш спільними.

На останніх засіданнях Угорщина наклала вето на спільні висновки групи, пов’язані зі збільшенням допомоги Україні, а також на схвалення будь-яких кроків НАТО щодо посилення військової підтримки України.

Зазначається, що ця тактика блокування Угорщини в ЄС щодо допомоги Україні та переговорів про вступ Києва до альянсу призвела до того, що у багатьох союзників «урвався терпець».

Reuters пише, що президент Угорщини Тамаш Шуйок не буде присутній на саміті в Ризі 11 червня. У канцелярії латвійського президента заявили, що країну представлятиме посол у Латвії. Так, уперше з моменту створення формату у 2015 році саміт не завершиться спільною декларацією дев’яти країн.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.

Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщини єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні. 

Також повідомлялося, що Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську «коаліцію миру».

Орбан зазначає, що на цих загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори – ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Він та його однодумці представляють другий табір. Очільник уряду Угорщини зазначив, що при цьому зараз у керівних органах ЄС переважають готові до війни з РФ.

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Теги: Угорщина Україна війна НАТО

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