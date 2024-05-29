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Обмеження використання зброї для ЗСУ: Канада офіційно висловила свою думку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Обмеження використання зброї для ЗСУ: Канада офіційно висловила свою думку
Канада висловила офіційну позицію щодо використання зброї Україною
фото із відкритих джерел

МЗС Канади: Торонто не обмежує Київ у використанні зброї, що передається

Канада не обмежує Україну в застосуванні зброї, що передається Києву. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ країни Мелані Жолі. Вона закликала зайняти у цьому питанні «прогресивну позицію», оскільки Росія «червоних ліній не дотримується».

У Канаді не ставляться умови кінцевого користувача щодо постачання зброї в Україну», – сказала міністр.

До слова, Україна може завдати удару по Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Uusi Suomi.За словами очільниці МЗС, країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Також Варшава дозволяє Києву бити по РФ польськими ракетами.Польща дозволяє Україні застосовувати зброю, що поставляється нею, для ударів по об'єктах у Росії. Про це сьогодні, 29 травня, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезари Томчик, виступаючи в ефірі Radio Zet.Цезари Томчик наголосив, що ситуація на кордоні Польщі «дуже гаряча» і додав, що туди скеровані додаткові сили. 

Раніше стало відомо, що мністерство закордонних справ Канади оголосило про внесення до списків антиросійських санкцій двох фізичних та шести юридичних осіб, йдеться на сайті канадського уряду. Зазначається, що внесені люди та компанії пов'язані з морськими та авіаційними транспортуваннями.За даними міністерства, до списку увійшли генеральний директор авіапідприємства «224-й льотний загін» Володимир Міхейчик та гендиректор судноплавної компанії «АЗІА» Володимир Шастін. Також там згадані судноплавні компанії «Азія шипінг», «МГ-Флот», АТ «Совфрахт», ТОВ «Марін транс шипінг», ТОВ «М-Лізинг» та «224-й льотний загін».

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Теги: росія зброя Торонто Канада Україна президент

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