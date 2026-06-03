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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Росія бомбить українців, щоб довести, що ми «один народ»

glavcom.ua
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фото: Міністерство охорони здоров'я України
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Терор замість перемог: що стоїть за новими ударами по українських містах

Росія обстрілює українські міста, щоб українці врешті повірили, що ми один народ.

Це виглядає нелогічним, але, дивлячись на це, на небесах давно плачуть обнявшись Ґьодель із Фройдом.

Вже давно відомо, що обстріли міст не виконують жодної функції – не призводять до поширення капітулянтських настроїв чи організації вуличних протестів проти української влади, і тим більше не завдають шкоди Силам оборони чи військовому виробництву, бо ні того, ні того немає в торгових центрах та багатоповерхівках. Та й загалом про яке націлювання може йтися, якщо їхні ракети мають вкрай низьку точність. Обстріл житлових кварталів неточною зброєю є просто тероризмом. Ціль тероризму, як ми знаємо, – посіяти паніку. В них нічого не виходить, але вони продовжують. Іноді мені здається, що вони вистрілюють ракети просто тому, що накопичили їх.

Бережіть себе і близьких. Поки вони мають можливість виробляти ракети – будуть обстріли.

Зараз в коментарі прийдуть люди, які скажуть, що треба віддати решту Донецької області, щоб обстріли припинилися. На жаль, у цих людей не лише дуже низький інтелект, а ще й погана пам'ять – вони забули, що росія оголосила своєю територією також Запоріжжя та Херсонщину.

Поведінка росіян – це істерика, тому що сухопутне сполучення з Кримом та й загалом постачання всього південного угруповання російських військ перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. А це вже стратегічна зміна ситуації.

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Джерело
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Теги: Запоріжжя обстріл тероризм війна

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